【非禮兒子】涉播色情片迫兒子自瀆　47歲前警員否認向兒童作出猥褻行為等10罪

▲ 前警員涉向兒子作猥褻行為罪，案件今於高等法院開審。資料圖片

47歲前警員涉於兒子小一起教導他手淫，並著他不要告知他人。前警員另涉於兒子10歲及12歲時，多次於其面前播放色情影片及手淫，又要求兒子一同手淫，遭兒子拒絕後取刀指嚇。前警員又曾直播與妻子的行房片段給兒子觀看後自稱「我尋日雄唔雄武啊？」。涉案前警員否認向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為罪等共10項控罪，其中3項為交替控罪，案件今（1日）於高等法院開審。

被告F.S.L（47歲，無業），被控4項向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為罪、3項煽惑年齡在16歲以下的兒童作出嚴重猥褻行為罪，以及3項殘暴對待兒童交替控罪。

控罪指，被告於2016年及2018年，三度向1名年齡在16歲以下的兒童X，作出嚴重猥褻作為，以及三度煽惑X向自己作出嚴重猥褻行為。被告另約於2018年12月28日，在澳門向X作出嚴重猥褻作為。

交替控罪則指，被告於2016年及2018年，身為對X負有管養及照顧責任的人，故意虐待X，其方式相當可能使X受到不必要的苦楚。

控方開案陳詞指，被告於1998年至2019年任職警員，與妻子於2006年結婚，同年底誕下事主X，一家三口案發時同住警察宿舍，被告現時與妻子離婚。被告從X小一起開始教導X手淫，並吩咐X不要告知他人。

及至2016年某日，當時只有被告與X在家，被告以電視播放色情影片，其間於當時約10歲的X面前展露陽具手淫，又要求X一同手淫，遭X拒絕。被告此後每星期均會作相同事情，其間播放無碼色情影片，涉及男男、男女、女女性交等內容，除上廁所外，被告均禁止X在影片播放期間離開。及至被告第三度播放色情影片時，X終答允被告開始手淫。

被告於翌年開始變本加厲，幾乎每天都要求X手淫，甚至在逛街時，亦會帶X到商場洗手間，要求與X一同手淫。被告並拍下與妻子行房的片段，再直播予X觀看，翌日再問X「我尋日雄唔雄武啊？」。

及至2018年某日，被告在當時約12歲的X拒絕手淫後，以藤條指嚇X，X無奈就範，被告亦在旁一同自慰。同年冬天某日，被告與X觀看足球賽事期間，再度播放色情影片並要求X手淫。X指「唔啦，驚嘈醒媽咪」，被告遂以被套將X套住，又到廚房取刀，X在受驚下就範。同年12月28日，被告於澳門一酒店房間內，在X面前播放色情影片及手淫，X事隔7個月後仍難以忘記影片中女主角的叫聲，又指被告一邊自慰一邊呻吟，形容被告的呻吟聲如「雞叫」。

控辯雙方承認事實指，X案發後被診斷患有自閉症譜系障礙及適應障礙症，被告則自小有隱藏式陰莖，近年曾兩度中風。社會福利署於2019年初就事件報警，被告在警誡下稱「我無做過」。

案件明（2日）續，預計播放X的錄影會面片段及傳召X以視像方式作供。

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記者：梁錦麟