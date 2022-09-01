《壯志凌雲》4K修復版9月8日上映　購齊兩集戲票送限量版海報

靚佬湯湯告魯斯（Tom Cruise）《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun：Maverick）上映以來全球大受歡迎，香港也不例外，票房累收過億元，截至昨日累收105,738,038元。

香港的發行公司決定在9月8日上映《壯志凌雲》的4K修復版再加《壯志凌雲：獨行俠》，而且買齊兩套片的戲票，有機會獲贈限量版一套九款《壯志凌雲：獨行俠》迷你紀念海報，數量有限，送完即止。

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