《壯志凌雲》4K修復版9月8日上映 購齊兩集戲票送限量版海報 娛樂 17:26 2022/09/01 分享： 分享： 熱門 過敏 明日戰記 濕疹過敏大全 李啟言 白色強人II 超市大搜查 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 靚佬湯湯告魯斯（Tom Cruise）《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun：Maverick）上映以來全球大受歡迎，香港也不例外，票房累收過億元，截至昨日累收105,738,038元。 香港的發行公司決定在9月8日上映《壯志凌雲》的4K修復版再加《壯志凌雲：獨行俠》，而且買齊兩套片的戲票，有機會獲贈限量版一套九款《壯志凌雲：獨行俠》迷你紀念海報，數量有限，送完即止。 最新影片推介：胡定欣專訪 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【明日戰記】古天樂無懼冷嘲勢要拍好特技片 劉青雲力撐：為夢想要冒險 20:05 2022/08/25 【明日戰記】古天樂無懼冷嘲勢要拍好特技片 劉青雲力撐：為夢想要冒險 【電影票房】香港今年上半年票房榜公布 《壯志凌雲2》成逆市奇葩救市 11:01 2022/07/05 【電影票房】香港今年上半年票房榜公布 《壯志凌雲2》成逆市奇葩救市 【明日戰記】見証古天樂成就港片里程碑 吳炫輝+姜皓文：古生是超級工作狂 18:55 2022/08/17 【明日戰記】見証古天樂成就港片里程碑 吳炫輝+姜皓文：古生是超級工作狂 【壯志凌雲2】靚佬湯破超級英雄片壟斷 票房衝過億元登香港最賣座片第9位 11:41 2022/07/27 【壯志凌雲2】靚佬湯破超級英雄片壟斷 票房衝過億元登香港最賣座片第9位 【殺手列車】58歲畢彼特平時食快餐飲啤酒 憑做運動+特別餐單保型佬身型 13:54 2022/08/04 【殺手列車】58歲畢彼特平時食快餐飲啤酒 憑做運動+特別餐單保型佬身型 【金像獎2022】廖子妤奪獎化壓力成動力 Fish視好姊妹余香凝談善言為天使 14:16 2022/08/02 【金像獎2022】廖子妤奪獎化壓力成動力 Fish視好姊妹余香凝談善言為天使 你可能感興趣 【明日戰記】古天樂無懼冷嘲勢要拍好特技片 劉青雲力撐：為夢想要冒險 20:05 2022/08/25 【明日戰記】古天樂無懼冷嘲勢要拍好特技片 劉青雲力撐：為夢想要冒險 【電影票房】香港今年上半年票房榜公布 《壯志凌雲2》成逆市奇葩救市 11:01 2022/07/05 【電影票房】香港今年上半年票房榜公布 《壯志凌雲2》成逆市奇葩救市 【明日戰記】見証古天樂成就港片里程碑 吳炫輝+姜皓文：古生是超級工作狂 18:55 2022/08/17 【明日戰記】見証古天樂成就港片里程碑 吳炫輝+姜皓文：古生是超級工作狂 湯告魯斯 著數優惠 荷里活 電影