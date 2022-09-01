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【香港回憶】天星小輪客量創歷史新低　負資產逾6千萬形容前景未明

社會 17:33 2022/09/01

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（資料圖片）

疫情下渡輪客量大減，天星小輪早在去年已透露處於負資產狀態，今日（1日）公布2022年半年度報告，財務狀況再度惡化，客量再創歷史新低，負資產更增至6,600萬元。天星小輪又指出，封關令客量減半、東鐵綫過海段令渡輪服務持續邊緣化、非票務收入將隨合約期滿將會下降，均是令天星小輪前景未明的因素。

天星小輪今日（1日）公布2022年半年度報告，今年上半年天星小輪客量為342.2萬，按年跌26%，較疫情前低68%，創歷史新低。上半年平均每航班的乘客人次總數為50人，少於總可載客量的15%。

在收支方面，今年上半年天星小輪總收入為3,220萬，支出為5,255萬，除稅前虧蝕2,034萬。天星小輪指，現時每1元專營航線收入，便有2元支出；專營航線的虧損按年增加800萬元，即47%，平均每星期損失港幣100萬元。

天星小輪指出，封關令客量減半、東鐵綫過海段令渡輪服務持續邊緣化、非票務收入將隨合約期滿將會下降，均是令天星小輪前景未明的因素。

展望未來，天星小輪將於年內開展「綠色渡輪」項目、研究活化有65年歷史的九龍天星碼頭、研究增加票務和非票務收入、並為天星小輪125週年紀念作準備。

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記者：陳梓蔚

天星小輪 疫情 負資產 渡輪

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