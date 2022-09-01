【疫苗接種】院舍外展打針延至9月底　員工明起須隔天核酸檢測

▲ 政府將院舍外展疫苗接種服務特別計劃延長至9月底。(資料圖片)

為進一步提升安老院及殘疾人士院舍院友的新冠疫苗接種率，政府今日(1日)公布將院舍外展疫苗接種服務特別計劃延長至9月底，邀請醫療團隊持續每星期最少到訪與他們配對的院舍一次。

在特別計劃下，政府會向醫療團隊發放特別津貼，以應付因延長計劃而衍生的額外人手及交通開支。特別計劃自7月25日開始推行至今，院舍的第三劑疫苗接種率已由不足40%提升至超過60%。如計及已接種兩劑疫苗的康復院友，院舍符合第三階段「疫苗通行證」要求，即與已接種第三劑等同的有效接種率達到85%，成效顯著。在延長特別計劃後，第三劑的接種率有望在九月底前提升至最少70%，而計及已接種兩劑疫苗的康復院友，與已接種第三劑等同的有效接種率可超過90%，能更有效加強保護院友和為院舍建立保護屏障。

鑑於近日接連有院舍出現院友及／或員工確診個案，為加強院舍的防疫屏障，政府要求所有院舍員工由明日（2日）起須隔天進行一次核酸檢測。與此同時，所有院舍員工仍須繼續在每天值勤前，自行進行快速抗原測試，測試結果須為陰性方可如常上班，避免疫情在院舍內爆發。

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責任編輯：蘇文軒