  • 28°C
香港時間 : 2022901日 (週四) 18:54
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 過敏 明日戰記 濕疹過敏大全 李啟言 白色強人II 超市大搜查 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫苗接種】院舍外展疫苗接種服務計劃延至9月底　院舍員工明起須隔天核酸檢測

社會 17:52 2022/09/01

分享：

分享：

熱門 過敏 明日戰記 濕疹過敏大全 李啟言 白色強人II 超市大搜查 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

政府將院舍外展疫苗接種服務特別計劃延長至9月底。(資料圖片)

為進一步提升安老院及殘疾人士院舍院友的新冠疫苗接種率，政府今日(1日)公布將院舍外展疫苗接種服務特別計劃延長至9月底，邀請醫療團隊持續每星期最少到訪與他們配對的院舍一次。

在特別計劃下，政府會向醫療團隊發放特別津貼，以應付因延長計劃而衍生的額外人手及交通開支。特別計劃自7月25日開始推行至今，院舍的第三劑疫苗接種率已由不足40%提升至超過60%。如計及已接種兩劑疫苗的康復院友，院舍符合第三階段「疫苗通行證」要求，即與已接種第三劑等同的有效接種率達到85%，成效顯著。在延長特別計劃後，第三劑的接種率有望在九月底前提升至最少70%，而計及已接種兩劑疫苗的康復院友，與已接種第三劑等同的有效接種率可超過90%，能更有效加強保護院友和為院舍建立保護屏障。

鑑於近日接連有院舍出現院友及／或員工確診個案，為加強院舍的防疫屏障，政府要求所有院舍員工由明日（2日）起須隔天進行一次核酸檢測。與此同時，所有院舍員工仍須繼續在每天值勤前，自行進行快速抗原測試，測試結果須為陰性方可如常上班，避免疫情在院舍內爆發。

【TOPick診症室】椎間盤問題或影響日常細微動作　骨科醫生拆解不同徵狀成因

【獨家優惠】百佳網店購物滿$800減$40折扣碼(500份)：https://topick.hket.com/article/3313011

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：蘇文軒

相關文章

【打擊罪行】屯門黑幫涉向裝修商索取陀地費　警破武器庫拘16人
今日 17:17
【打擊罪行】屯門黑幫涉向裝修商索取陀地費　警破武器庫拘16人
【非禮兒子】涉播色情片迫兒子自瀆　47歲前警員否認向兒童作出猥褻行為等10罪
今日 17:21
【非禮兒子】涉播色情片迫兒子自瀆　47歲前警員否認向兒童作出猥褻行為等10罪
【香港回憶】天星小輪客量創歷史新低　負資產逾6千萬形容前景未明
今日 17:33
【香港回憶】天星小輪客量創歷史新低　負資產逾6千萬形容前景未明

你可能感興趣

【打擊罪行】屯門黑幫涉向裝修商索取陀地費　警破武器庫拘16人
今日 17:17
【打擊罪行】屯門黑幫涉向裝修商索取陀地費　警破武器庫拘16人
【非禮兒子】涉播色情片迫兒子自瀆　47歲前警員否認向兒童作出猥褻行為等10罪
今日 17:21
【非禮兒子】涉播色情片迫兒子自瀆　47歲前警員否認向兒童作出猥褻行為等10罪
【香港回憶】天星小輪客量創歷史新低　負資產逾6千萬形容前景未明
今日 17:33
【香港回憶】天星小輪客量創歷史新低　負資產逾6千萬形容前景未明
傳染病 快速測試 疫苗通行證 疫苗 疫情 院舍

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【隔離生活】一家四口確診入住啟德隔離營　大讚新方艙3大優點：好彩入咗嚟
今日 12:09
【隔離生活】一家四口確診入住啟德隔離營　大讚新方艙3大優點：好彩入咗嚟
【戀講嘢】楊文蔚男友被發現偷食　盡獻殷勤成功箍煲有結婚共識
13:31 2022/08/31
【戀講嘢】楊文蔚男友被發現偷食　盡獻殷勤成功箍煲有結婚共識
【帶貨女王】自爆拒收老闆預付優厚酬勞　章小蕙開時裝店兩年勁賺6千萬元
12:53 2022/08/31
【帶貨女王】自爆拒收老闆預付優厚酬勞　章小蕙開時裝店兩年勁賺6千萬元