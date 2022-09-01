【開學日】新學年亞小「英熊」迎接學生回校　校長盼師生家長持守核心價值

▲ 校長和「英熊卓巴」於校門迎接一眾學生回校。（學校提供相片）

今日是開學的大日子，莘莘學子回歸校園了。位於葵青區的亞斯理衛理小學（簡稱亞小）在開學日，安排熊公仔「英熊卓巴」於校門迎接一眾學生回校，校長和老師當然也在場歡迎學生回來學校這個大家庭。

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亞小為年度主題活動「亞小英熊聯盟」設計了7隻熊仔角色，鄭家明校長分享今天是開學禮，其中一隻熊仔「英熊卓巴」和老師夾Band迎接學生回校。學生在暑假後再次回到校園，看來都相當開心，校長和老師再次見到小朋友的笑臉，都期待師生在新學年有一個新開始。而日前亞小的7位英熊亦齊集，與敲擊樂團的同學為大家送上祝福。

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最好的我們成就最好的我

鄭校長早前接受TOPick訪問時表示，期望師生與家長都能持守亞小的核心價值「最好的我們成就最好的我」，他解釋最好的我不是和別人比較，而是和自己比較，「比昨天的自己進步」。他鼓勵學生︰

不要望住別人怎麼跑步，要有自己的步伐、自己的節奏。一天少許的進步，經過一段時間去回望人生，可能進步已經很遠。

「英熊」貫穿跨學科活動

亞小自本學年推出3年計劃「亞小英熊聯盟」，設定故事背景為7位「英熊」從童話世界來到亞小，他們原本各自擁有超能力，但來校途中遇上宇宙風暴，令他們失去了原來的能力。學校每月安排一個「英熊」登場，並設定跨學科任務，有班際也有個人挑戰，最後學生和家長將一起參與限時任務。

這項活動設計了專屬的手機應用程式，學生完成任務可獲得「寶石」，通過儲寶石來為「英熊」重獲能力。小朋友可以如打機般以寶石換取虛擬獎勵，例如選擇角色，同時設有實體獎勵，可以玩籃球機、在學校電影院看電影等。

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責任編輯︰駱秀玲