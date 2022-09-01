  • 28°C
香港時間 : 2022901日 (週四) 18:54
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 過敏 明日戰記 濕疹過敏大全 李啟言 白色強人II 超市大搜查 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【開學日】新學年亞小「英熊」迎接學生回校　校長盼師生家長持守核心價值

中小學 18:13 2022/09/01

分享：

分享：

熱門 過敏 明日戰記 濕疹過敏大全 李啟言 白色強人II 超市大搜查 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

校長和「英熊卓巴」於校門迎接一眾學生回校。（學校提供相片）

今日是開學的大日子，莘莘學子回歸校園了。位於葵青區的亞斯理衛理小學（簡稱亞小）在開學日，安排熊公仔「英熊卓巴」於校門迎接一眾學生回校，校長和老師當然也在場歡迎學生回來學校這個大家庭。

最新影片︰

亞小為年度主題活動「亞小英熊聯盟」設計了7隻熊仔角色，鄭家明校長分享今天是開學禮，其中一隻熊仔「英熊卓巴」和老師夾Band迎接學生回校。學生在暑假後再次回到校園，看來都相當開心，校長和老師再次見到小朋友的笑臉，都期待師生在新學年有一個新開始。而日前亞小的7位英熊亦齊集，與敲擊樂團的同學為大家送上祝福。

點擊即睇亞小開學日相片︰

    點擊圖片放大
    +15
    +14

最好的我們成就最好的我

鄭校長早前接受TOPick訪問時表示，期望師生與家長都能持守亞小的核心價值「最好的我們成就最好的我」，他解釋最好的我不是和別人比較，而是和自己比較，「比昨天的自己進步」。他鼓勵學生︰

不要望住別人怎麼跑步，要有自己的步伐、自己的節奏。一天少許的進步，經過一段時間去回望人生，可能進步已經很遠。

「英熊」貫穿跨學科活動

亞小自本學年推出3年計劃「亞小英熊聯盟」，設定故事背景為7位「英熊」從童話世界來到亞小，他們原本各自擁有超能力，但來校途中遇上宇宙風暴，令他們失去了原來的能力。學校每月安排一個「英熊」登場，並設定跨學科任務，有班際也有個人挑戰，最後學生和家長將一起參與限時任務。

這項活動設計了專屬的手機應用程式，學生完成任務可獲得「寶石」，通過儲寶石來為「英熊」重獲能力。小朋友可以如打機般以寶石換取虛擬獎勵，例如選擇角色，同時設有實體獎勵，可以玩籃球機、在學校電影院看電影等。

【獨家優惠】限時搶屈臣氏網店購物滿$450減$50折扣碼︰https://bit.ly/3Aa0qvT

【名師試題教室】睇片連工作紙  中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰駱秀玲

相關文章

【教女有方】一招高效溫習法打破默書恐懼　教師媽媽辭職陪女兒成長升英中
18:45 2022/08/26
【教女有方】一招高效溫習法打破默書恐懼　教師媽媽辭職陪女兒成長升英中
【正向教育】屢敗屢試骨牌水樽挑戰健力士紀錄　亞斯理衛理小學校長︰心態決定人生成敗
19:45 2022/07/27
【正向教育】屢敗屢試骨牌水樽挑戰健力士紀錄　亞斯理衛理小學校長︰心態決定人生成敗
【校長專訪】復課重返校園首要關顧情緒　亞斯理衞理小學校長勉勵學生︰比昨天進步
17:36 2022/04/28
【校長專訪】復課重返校園首要關顧情緒　亞斯理衞理小學校長勉勵學生︰比昨天進步

你可能感興趣

【教女有方】一招高效溫習法打破默書恐懼　教師媽媽辭職陪女兒成長升英中
18:45 2022/08/26
【教女有方】一招高效溫習法打破默書恐懼　教師媽媽辭職陪女兒成長升英中
【正向教育】屢敗屢試骨牌水樽挑戰健力士紀錄　亞斯理衛理小學校長︰心態決定人生成敗
19:45 2022/07/27
【正向教育】屢敗屢試骨牌水樽挑戰健力士紀錄　亞斯理衛理小學校長︰心態決定人生成敗
【校長專訪】復課重返校園首要關顧情緒　亞斯理衞理小學校長勉勵學生︰比昨天進步
17:36 2022/04/28
【校長專訪】復課重返校園首要關顧情緒　亞斯理衞理小學校長勉勵學生︰比昨天進步
中小學教育 小學 亞斯理衛理小學 葵青區 家庭教育

最高瀏覽

【隔離生活】一家四口確診入住啟德隔離營　大讚新方艙3大優點：好彩入咗嚟
今日 12:09
【隔離生活】一家四口確診入住啟德隔離營　大讚新方艙3大優點：好彩入咗嚟
【戀講嘢】楊文蔚男友被發現偷食　盡獻殷勤成功箍煲有結婚共識
13:31 2022/08/31
【戀講嘢】楊文蔚男友被發現偷食　盡獻殷勤成功箍煲有結婚共識
【帶貨女王】自爆拒收老闆預付優厚酬勞　章小蕙開時裝店兩年勁賺6千萬元
12:53 2022/08/31
【帶貨女王】自爆拒收老闆預付優厚酬勞　章小蕙開時裝店兩年勁賺6千萬元