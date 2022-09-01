【開學日】兒子由喊著返學到享受返學　廿四孝媽媽陳敏之被15個字搞到眼濕濕

▲ 睇住囝囝由一個粉團變成一個「少年」，陳敏之感觸地說：子樂長大了，變得好生性、好懂事，我都眼濕濕！

曾經形容自己是「痴戀」兒子的陳敏之，絕對是一位廿四孝的好媽媽，看著兒子雷子樂出世、讀PN到現在讀國際學校小學部，敏之感受很深，子樂由喊著返學到現在跟敏之說：「媽咪，得㗎喇我！我識得點樣去個班房…」著敏之不用擔心他，小伙子長大了！

▲ 依家子樂返緊宣道國際學校小學部，作為媽媽嘅敏之比囝囝更加緊張。(IG圖片)

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母子同哭 喊濕口罩

今天是本地學校的開學日，育有5歲半兒子的陳敏之，跟TOPick分享兒子的成長過程及感想，她回顧兒子首天返PN時，她放手一刻時，兒子喊著返學，

子樂讀PN時，真係好似一個粉團BB咁，我好記得開學嘅第一日，佢仲係會喊，我好心痛，我見到佢入去喺度喊，做父母尤其媽咪都會同佢一齊喊，我都唔例外，我帶口罩同帶眼鏡，唔想俾人見到我喊啦！眼淚一路滴落嚟，個口罩都濕晒！

▲ 陳敏之諗番起囝囝返N班第一日，一入門口就喊，佢心痛到自己都喊濕個口罩。(IG圖片)

一直受媽媽呵護備至的子樂，早前由St.Cat下午班轉了讀宣道國際學校小學部，上堂時間由3小時增至7小時的全日制，因此敏之一直擔心兒子未能適應新環境，

嘩！對子樂嚟講係一個好大嘅挑戰，身為媽咪嘅我就會覺得佢一定起唔到身，一定會遲到，同埋擔心佢會好辛苦，會唔會唔夠飽？自理能力會唔會唔夠好？返學冇咁多人照顧……

▲ 經形容自己係「痴戀」囝囝嘅陳敏之，唔使開工，一定親自接送子樂返學。(IG圖片)

上小學預備班的子樂長大了，也不用媽媽擔心，「媽咪，得㗎喇我！我識得點樣去個班房…」兒子長大了，變得很懂事很生性，敏之感觸得眼濕濕，同時她也相信有很多媽媽有此經歷，在今日新學年，她祝願各位同學，學業進步！開學愉快！大家加油！

▲ 陳敏之為各學生打氣，祝願大家學業進步！開學愉快！

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責任編輯︰林碧洋