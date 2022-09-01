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【非法駕駛】長洲女子無牌駕電動單車被捕　警方另檢少量大麻草

社會 19:03 2022/09/01

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涉事電動可移動工具。(警方提供)

長洲分區特遣隊人員於今日（1日）開學日，在區內學校範圍一帶進行交通執法行動，打擊非法駕駛電動可移動工具，以保障學童安全。行動中，人員在大興堤路附近發現有一名女子非法駕駛電動可移動工具，遂上前截查。經初步調查，該名48歲姓盧本地女子涉嫌「駕駛未有登記車輛」、「駕駛時沒有有效駕駛執照」、「駕駛時沒有第三者保險而使用車輛」及「駕駛時沒有戴上認可防護頭盔」被捕。

行動中，人員在該名女子身上檢獲少量懷疑大麻草，並扣查一部懷疑電動可移動工具。該名被捕女子已獲准保釋候查，須於9月下旬向警方報到

警方重申，電動可移動工具不宜與一般汽車共同使用路面，亦不適合在行人道或單車徑上使用。任何人在道路、行人路及單車徑上使用未經登記及領牌的電動可移動工具，均屬違法。警方會繼續加強執法行動，以保障市民安全，警方呼籲市民切勿以身試法。

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責任編輯：蘇文軒

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