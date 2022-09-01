【開學】開學日缺書又缺人　有小學教師開學前一日悔約被批無誠信

▲ 今日迎來9月1日開學日，聖士提反堂中學校長麥偉麟（中）指學界籌備開學壓力大。（曾耀輝攝）

踏入9月1日開學日，部分學校教師及課本均短缺。受港人移民潮掀起的教師「音樂椅」效應影響，有小學在開學前一日才接獲教師悔約，唯有立即在開學日登報請人，另有中學校門貼招紙請校工及文職：教師臨時悔約行為惹來校長批評無誠信、影響課擔編排，難作學生榜樣。加上今個夏天暑假是歷來最短，出版社印書時間縮短，有中學稱目前多個科目也未齊課本或作業。

因應政府年初宣布全港本地學校於3至4月提早放「特別假期」，學校其後延至8月初才開始放暑假，只有約2至3周時間便迎來開學。西環聖士提反堂中學校長麥偉麟表示，今年是最難籌備開學的一個暑假，因部分教師人才提早退休、離港或轉工等，有轉校教師上周仍忙於跟舊校交接，暑假壓縮為學校帶來壓力，慶幸最終能順利開學。

直到昨日（8月31日），報紙招聘老師、學校職員仲有4、5版，最高峰見過9版。

麥偉麟說，整個教育界正面對缺人困局，其所屬學校門口今早亦有張貼招紙聘請校工及辦公室助理，透露上月中大致請齊教師，目前尚欠1名助教，早前亦曾遇過教師臨時悔約、轉往其他學校任教，許多學校也有同類情況，「有啲老師開會嗰日無嚟，就話去咗其他學校。」他強調教師要言傳身教，誠信尤其非常重要，形容「誠信緊要過金錢賠償」，

如果簽咗約唔到職，你無誠信點做老師、點樣教學生呢？

翻查招聘網站，今日仍有至少7則招聘廣告涉及合約或常額教師，葵涌津小佛教林炳炎紀念學校今日亦有份登報請數學科教師，該校顧問校長李玉枝透露教師團隊本身齊人，直至昨午1時許，才接獲其中1名已簽約的合約教師通知，今日不會到職，該教師原本在通知前兩日的周一（8月29日）仍有到學校準備工作，估計該教師已獲另一間學校聘請，目前唯有由代課教師暫代任教有關科目，但期望下周一上課前能請到正式教師，「一開始都係正式老師最理想」。她指教師雖可選擇學校，直斥臨時悔約行為不負責任，加重學校行政工作，也會影響課擔編配，

如果已經諗住服務學校，就唔應該呢個時間退出嚟，影響學生。

部分學校教科書亦未及完成印刷，麥偉麟提到，差不多各科都尚欠某冊教科書或作業，開學初期會先用電子書代替，冀書商能在9月初送齊書，至於近月才推出的公民科課本，未及放入學校書單，待開學後才訂書，暫時採用教育局教材，相信可以順利開到學。

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記者：馮琪雅