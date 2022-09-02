【商場活動】元朗形點Monchhichi太空人造型首現香港　有Monchhichi美食精品市集+打卡點

▲ YOHO MALL Monchhichi美食精品市集本月開催，Monchhichi太空人造型首現香港。（相片由YOHO MALL提供）

Monchhichi向來粉絲者眾，今次召集各位忠粉，今個中秋一定要到元朗一遊！Monchhichi中秋主題市集將於YOHO MALL（形點）舉行，主角首次以太空人造型與大家見面。

由9月1日至25日於YOHO MALL I及II期將設有Monchhichi主題市集，分別推出2個不同主題讓粉絲盡情打卡：I期以太空情景為主題，設有大型主題背景讓顧客可與Monchhichi太空人公仔影相外，更有期間限定店比粉絲盡情購物；II期則以和風Monchhichi為主題，Monchhichi以日本傳統服飾亮相外，更有巨型鳥居及多個市集攤位，打造出一條打卡日本街。

YOHO MALL I 期設有期間限定店，推出多款新Monchhichi公仔及精品，包括Monchhichi盲盒，一共8款再加一個特別版、可愛實用立體口罩；更有多款由山下菓子設計的主題商品及甜品，所有主題商品皆為YOHOMALL期間限定店獨家首賣。

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期間限定店當然要重點介紹限量版公仔——粉絲必買的期間限定版Monchhichi太空人造型公仔。而且，今次獨特的Monchhichi太空造型周邊商品，極照顧到粉絲的衣食住行需要，包括家居攬枕、浴屋必備吸水地墊、防水防油餐桌墊、Monchhichi太空版T恤及手錶、為辦公室加增趣味的亞加力匙扣擺設等，粉絲們今次一定買得開心盡情。

日期：即日至9月25日

時間：11am至時9pm

地點：YOHO MALL I及II中庭入場，免費開放

記者：周美好