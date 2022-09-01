【檢疫隔離】彭博引消息：李家超傾向於11月取消酒店隔離措施　政府內部現分歧

▲ 現時由海外或台灣入境香港，必須在酒店隔離檢疫3日，之後4日可以在「黃碼」限制下外出。（資料圖片）

《彭博社》今（1日）引述消息報道，港府考慮於今年11月取消現有的酒店隔離措施。

報道引述知情人士表示，特首李家超傾向於11月舉辦香港國際七人欖球賽及國際金融投資峰會之前，取消海外抵港人士必須酒店隔離的規定，以顯示香港已經恢復正常運行，惟政府內部意見出現分歧。其中，醫務衛生局局長盧寵茂希望確診個案激增的情況下，收緊防疫措施，以遏止疫情，並推動香港與內地口岸重新開放。

報道稱，政府內部大多意見認為，香港取消海外人士抵港接受酒店隔離的政策，可開放邊境以提振經濟，最終決定將視乎每日確診病例，死亡人數以及公眾看法。

政府發言人則回應指，對於酒店隔離的檢疫措施政府內部並無意見分歧；政府將根據疫情發展和對科學數據的分析，繼續適當調整防疫措施。

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責任編輯：陳葆琳