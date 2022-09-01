  • 28°C
香港時間 : 2022901日 (週四) 18:54
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 過敏 明日戰記 濕疹過敏大全 李啟言 白色強人II 超市大搜查 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【檢疫隔離】彭博引消息：李家超傾向於11月取消酒店隔離措施　政府內部現分歧

政治 18:15 2022/09/01

分享：

分享：

熱門 過敏 明日戰記 濕疹過敏大全 李啟言 白色強人II 超市大搜查 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

現時由海外或台灣入境香港，必須在酒店隔離檢疫3日，之後4日可以在「黃碼」限制下外出。（資料圖片）

《彭博社》今（1日）引述消息報道，港府考慮於今年11月取消現有的酒店隔離措施。

報道引述知情人士表示，特首李家超傾向於11月舉辦香港國際七人欖球賽及國際金融投資峰會之前，取消海外抵港人士必須酒店隔離的規定，以顯示香港已經恢復正常運行，惟政府內部意見出現分歧。其中，醫務衛生局局長盧寵茂希望確診個案激增的情況下，收緊防疫措施，以遏止疫情，並推動香港與內地口岸重新開放。

報道稱，政府內部大多意見認為，香港取消海外人士抵港接受酒店隔離的政策，可開放邊境以提振經濟，最終決定將視乎每日確診病例，死亡人數以及公眾看法。

政府發言人則回應指，對於酒店隔離的檢疫措施政府內部並無意見分歧；政府將根據疫情發展和對科學數據的分析，繼續適當調整防疫措施。

【獨家優惠】百佳網店購物滿$800減$40折扣碼(500份)：https://topick.hket.com/article/3313011

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳葆琳

相關文章

【隔離生活】一家四口確診入住啟德隔離營　大讚新方艙3大優點：好彩入咗嚟
今日 12:09
【隔離生活】一家四口確診入住啟德隔離營　大讚新方艙3大優點：好彩入咗嚟
【兩地通關】李家超：「逆向隔離」獲內地支持　將成立專班討論細節
今日 14:40
【兩地通關】李家超：「逆向隔離」獲內地支持　將成立專班討論細節
【檢疫酒店】逾4萬境外新生來港難覓酒店　議員倡增「來港易」名額兼啟用閒置隔離設施
10:59 2022/08/16
【檢疫酒店】逾4萬境外新生來港難覓酒店　議員倡增「來港易」名額兼啟用閒置隔離設施

你可能感興趣

【隔離生活】一家四口確診入住啟德隔離營　大讚新方艙3大優點：好彩入咗嚟
今日 12:09
【隔離生活】一家四口確診入住啟德隔離營　大讚新方艙3大優點：好彩入咗嚟
【兩地通關】李家超：「逆向隔離」獲內地支持　將成立專班討論細節
今日 14:40
【兩地通關】李家超：「逆向隔離」獲內地支持　將成立專班討論細節
【檢疫酒店】逾4萬境外新生來港難覓酒店　議員倡增「來港易」名額兼啟用閒置隔離設施
10:59 2022/08/16
【檢疫酒店】逾4萬境外新生來港難覓酒店　議員倡增「來港易」名額兼啟用閒置隔離設施
口岸 防疫措施 七人欖球賽 盧寵茂 欖球 金融 李家超 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【隔離生活】一家四口確診入住啟德隔離營　大讚新方艙3大優點：好彩入咗嚟
今日 12:09
【隔離生活】一家四口確診入住啟德隔離營　大讚新方艙3大優點：好彩入咗嚟
【戀講嘢】楊文蔚男友被發現偷食　盡獻殷勤成功箍煲有結婚共識
13:31 2022/08/31
【戀講嘢】楊文蔚男友被發現偷食　盡獻殷勤成功箍煲有結婚共識
【帶貨女王】自爆拒收老闆預付優厚酬勞　章小蕙開時裝店兩年勁賺6千萬元
12:53 2022/08/31
【帶貨女王】自爆拒收老闆預付優厚酬勞　章小蕙開時裝店兩年勁賺6千萬元