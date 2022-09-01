【檢疫隔離】彭博引述消息：港府傾向於11月取消酒店隔離　特首辦：防疫政策維持不躺平

▲ 現時由海外或台灣入境香港，必須在酒店隔離檢疫3日，之後4日可以在「黃碼」限制下外出。（資料圖片）

《彭博社》今（1日）引述消息報道，港府考慮於今年11月取消現有的酒店隔離措施。特首辦發言人回應指，政府的整體防疫政策維持不躺平、減重症和減死亡，及保護高風險人士。政府同時會平衡風險和經濟動力，在風險可控的情況下維護民生活動和香港的競爭力。

報道引述知情人士表示，特首李家超傾向於11月舉辦香港國際七人欖球賽及國際金融投資峰會之前，取消海外抵港人士必須酒店隔離的規定，以顯示香港已經恢復正常運行，惟政府內部意見出現分歧。其中，醫務衛生局局長盧寵茂希望確診個案激增的情況下，收緊防疫措施，以遏止疫情，並推動香港與內地口岸重新開放。

報道稱，政府內部大多意見認為，香港取消海外人士抵港接受酒店隔離的政策，可開放邊境以提振經濟，最終決定將視乎每日確診病例，死亡人數以及公眾看法。

特首辦發言人表示，政府表的防疫政策維持以科學精準的方法識別不同風險級別人士以減低管控人數和管控範圍，容許最多的日常活動和涉及的人數；及平衡風險和經濟動力，在風險可控的情況下維護民生活動和香港的競爭力。

發言人指出，現時疫情嚴峻，每日確診人數高達8,000至1萬宗，持續上升，不但對「一老一幼」等高風險群組的生命構成威脅，亦嚴重影響公營醫療系統的運作，現時非緊急服務已因疫情削減了三成，受影響的情況嚴峻。政府將繼續採取精準措施管控疫情，呼籲香港社會共同努力，鼓勵長者早日接種疫苗，家長亦應盡快安排子女接種疫苗，確保他們得到應有保護。

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責任編輯：陳葆琳