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【小一入學】西貢區學前教育及小學教育博覽 為家長提供一站式選校資訊

教育 18:27 2022/09/01

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新學年「小一入學統籌辦法」表格將於9月2日開始派發，西貢區舉辦「西貢區學前教育及小學教育博覽 2022」，由50間參展學校派出專人講解，並且提供西貢及將軍澳區的最新教育資訊，協助家長預早規劃子女的升學安排。

最新影片推介：

「西貢區學前教育及小學教育博覽 2022」於9月3日及4日上午11時至下午6時，在將軍澳PopCorn 1樓中庭舉行。屆時有區內的32間學前教育和18間小學參展，校方會安排專人講解學前教育或小學的選校資訊。

在博覽會上，家長和學生可以獲取西貢及將軍澳區的最新教育資訊，而學校和教師亦會進行交流，有助提升教學質素。

「西貢區學前教育及小學教育博覽 2022」的主辦機構為西貢區校長會，並由西貢區津貼小學校長會協辦、西貢民政事務處(社區參與計劃)提供資助。活動的目的是提供一站式選校資訊，以及展現西貢及將軍澳區內學校的教育成果。

活動詳情：

日期 : 2022年9月3日（星期六）至9月4日（星期日）

時間 : 上午11時至下午6時 

地點：將軍澳PopCorn 1樓中庭 (港鐵將軍澳站C出口)

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責任編輯: 王明芳

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