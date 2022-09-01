【TOPick 好物試用】Aqua Pro+Tech -「驅蚊大師」滅菌驅蚊液100ML (價值$128)(20份)

Aqua Pro+Tech

「驅蚊大師」滅菌驅蚊液100ML (價值$128)(20份)

結合 AQUA PRO+TECH 科研成果，特別調配滅菌配方，創製出驅蚊滅菌產品。滅菌驅蚊液採用德國研發的IR3535®配方，通過世衛、美國CDC及EPA認可，而且不含DEET成分，長效驅蚊達8小時，有效驅趕蚊、蟎、蠓、蚤、蜱、蠅等昆蟲。

配合AQUA PRO+TECH滅菌成分APT+超強離子TM，經歐盟標準測試，能有效殺滅99.99%細菌及病毒，配方不致敏感、不含酒精及有害化學物，既安全又環保。

「驅蚊大師」配方寵物亦適用，有效驅走愛寵身上的蚤、蜱等等小蟲，讓愛寵不再周身痕 。

特性：

驅趕蚊、蟎、蠓、蚤、蜱、蠅等昆蟲

患處滅菌止痕

長效親膚，適合皮膚敏感人士及長達8小時的防蚊蟲功效

沒有一般防蚊蟲劑特有的刺鼻氣味

適合孕婦及六個月以上嬰幼兒使用

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- 參加資格：只限TOPick會員

- 試用流程：TOPick揀選「TOPick好物試用專員」參與試用

- 提交試用報告：遞交一張參與活動的照片及一段用家體驗心得(大約100中文字), 並會刊登在 TOPick好物試用專區

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遊戲只限TOPick會員參加，如非TOPick會員，請按【會員登記】；登入後再參加遊戲。

條款及細則：

截止日期：9月12日(星期一)(23:59)

公佈得獎：9月14日(星期三)

得獎名單：hket App內「TOPick會員活動」

每人只限登記一次。

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「TOPick好物試用專員」於每次試用活動後需要遞交一張試用照片及一段用家體驗感受(大約100中文字), 資料會刊登於TOPick網站內。

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