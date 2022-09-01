【謀殺提堂】22歲男屯門食肆疑被襲喪命　21歲青年被控謀殺等4罪還押候訊

▲ 21歲青年被控謀殺等共4罪，案件今於屯門裁判法院提堂。資料圖片

22歲男於屯門食肆內疑被襲，其後傷重不治，涉案21歲青年被控1項謀殺罪及3項有意圖而導致他人身體受嚴重傷害罪，案件今（1日）於屯門裁判法院提堂，被告暫毋須答辯。案件押後至10月5日再訊，以待警方進一步調查，其間被告還押懲教看管。

被告陳海恒(21歲)，報稱無業，被控1項謀殺及3項有意圖而導致他人身體受嚴重傷害罪。控罪指他於2022年8月6日，在屯門青菱徑富麗大廈地下海興廚房外聯同不知名人士謀殺梁永佳；及另被控於同日同地聯同十數名不知名人士，意圖使張瑞傑、趙智聰及王耀倫身體受嚴重傷害，而非法及惡意導致他們身體受嚴重傷害。

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記者：林育慧