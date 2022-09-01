聲夢首度與香港管弦樂團合作　 炎明熹：很享受今次感覺

▲ （左起）詹天文、冼靖峰、炎明熹。（陳慧安 攝）

香港管弦樂團（港樂）駐團指揮廖國敏、著名歌曲監製Johnny Yim、TVB《聲夢傳奇》歌手炎明熹（Gigi）、詹天文（Windy）及冼靖峰（Archie）今天（1日）齊集尖沙咀文化中心，一同岀席「廖國敏 x Johnny Yim| 時光漫遊」音樂會傳媒見面會。

廖國敏、Johnny Yim、Gigi、Windy及Archie一起跟傳媒分享有關音樂會及與港樂合作的詳情。指揮家廖國敏表示：「已期待了很久，演岀受疫情影響一直延期至今，終於可舉行。流行音樂會用管弦樂去表演，重新演繹經典歌曲。」

▲ （左起）詹天文、炎明熹、Johnny Yim、廖國敏、冼靖峰（陳慧安 攝）

融合古典與流行

對於古典音樂與流行音樂聯乘合作，Johnny Yim指：「起初是自己的興趣，以前很喜歡古典音樂，入行後卻是做流行曲，但不捨得古典音樂。」

至於首次與港樂合作的Gigi表示：「感覺非常特別，今次唱一首很喜歡的歌曲《Dear Friend》，很享受今次的感覺。」

▲ 炎明熹。（陳慧安 攝）

Windy則稱感到很榮幸：「可能不是每位歌手都有這個機會（跟港樂合作）。今次特意選這首歌，很有挑戰性。」

而Archie認為今次的合作感覺很新鮮：「從比賽開始已有新鮮感，但可以現場演唱給觀眾聽很緊張，不是經常有機會演唱給這麼多觀眾聽。」

記者：梁樂欣

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