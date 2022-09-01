【小一入學】東區男校慈幼學校研申請成為男女校　今起向家長校友收集意見

▲ 東區津貼小學慈幼學校。（資料圖片）

東區男子小學慈幼學校今（1日）表示，展開申請成為一所男女校小學的諮詢程序，向不同持分者，包括教師、家長及校友收集意見，再進一步考慮計劃可行性。

慈幼學校今以「諮詢文件：慈幼學校未來申請成為一所「男女校」的小學」為題向家長發通告，指出近年校方收到校內及區內不少家長意見，認為他們的女兒不能升讀該校十分可惜。校方得到法團校董會的同意後，展開相關諮詢工作程序，並邀請家長對學校將來有意申請成為一所「男女校」的小學給予意見，讓法團校董會收集意見後，再進一步考慮計劃的可行性。

校方又指，學校在課程中所推行的3個元素：「Unique（獨特的孩子），Friendly（友愛的孩子），Optimistic（樂觀具智慧的孩子）」，以多元角度為學生奠定良好的學習基礎，讓他們將來長大後能成為一位具愛心，樂觀有智慧，而且有目標的良好公民。校方認為，若能同時收錄男生及女生，相信能培育更多的青年人回饋社會，實踐校訓「點燃火炬，照耀人群」的使命。

翻查校網資料，該校本學年小一開辦1班，小二及小三各有2班，小四至小五各有3班，而小六則有4班。

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責任編輯：黃悅晴