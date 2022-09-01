【升學選擇】小學試過1日19樣功課　中一新生學好英文為移民做好準備

▲ 今日是9月1日開學日，有中學生說在剛過去的暑假，已到外國視察學校環境。（曾耀輝攝）

9月1日開學日，有學生期待回校跟同學見面或追回網課落後的學習進度，也有中一新生受小學「日做19樣功課」的繁重學業壓力影響，已打算偕同家人移民海外，在剛過去歷來最短的暑假，已把握時間到心儀國家外遊兼視察學校環境，亦盼開學後學好英文，為移民作好準備。

今個夏天學校暑假只長約3周，就讀西環津校聖士提反堂中學的中一生葉同學也抱怨暑假時間太短，「玩嘅時間唔多，無充份休息」。他分享在暑假跟家人去了泰國遊行兼視察學校環境，連中學分班試也沒有考，另外還會考慮到其他國家，也有在網上看過加拿大及英國等心儀國家的相關影片。

葉同學說，「因為香港讀書壓力太大，太多功課做」，「小學六年級試過1日19樣功課，幾辛苦，做咗3個鐘」。他希望待完成初中才到海外升學，目前在香港「識多啲朋友」，並在香港學好英文，以助日後到外國溝通。

▲ 中一生葉同學說，在剛過去的暑假跟家人去泰國遊玩兼視察學校環境。（馮琪雅攝）

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記者：馮琪雅