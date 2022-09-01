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【無糖≠健康】女兒連續兩日喝無糖飲品出紅疹　中醫爸爸拆解避免合成甜味劑陷阱

兒童健康 19:05 2022/09/01

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長老給孫女連續兩日喝無糖飲品，孫女出現「熱毒」全身出紅疹。

小朋友出現「熱毒」，是消化不到的添加劑積聚體內，這些就是「飲食污染 」引起「熱毒」。阿女開始知道不要吃糖，所以，長老們知道「無糖飲品」就買俾佢飲，連續飲了2日，身上出滿紅疹，後來知道後就立即叫停。

無糖飲品內含成分

無糖飲品甜味由合成甜味劑，如三氯蔗糖，在自然界中根本不存在的化學物質，只會變成異物在身體中循環，人體之後根本無法分解，這會帶給肝臟和腎臟不良的影響，也讓人體的免疫功能降低；也因為無法被分解、無法完全無法代謝、無法變成能量，因此才稱為零熱量、零糖！

依據動物實驗的結果，脾臟和胸腺的淋巴組織萎縮可能造成免疫功能滑落。

最新影片︰

據說發明由農藥開始

三氯蔗糖是將蔗糖當中的三個羥基（－OH）換成氯（Cl）而形成的物質，據說是日本在開發農藥時偶然發現的東西。然而這些「有機氯化合物」竟然是日本政府認可，而所有幾乎全部都是人工合成的物質，且多數含有劇毒。

避免合成甜味劑陷阱

要避免陷入合成甜味劑的陷阱，首先要睇清楚食物標籤 - 低糖/無糖食品，「三氯蔗糖 ，E955 ，sucralose」、阿斯巴甜，E951，Aspartame」都是合成甜味劑。其次，避免兒童及孕婦、母乳媽媽進食這類產品，未知數太多。

此外，如果像用者出現以下熱毒症狀，立即停食，症狀包括︰眼睛經常充血；扁桃腺經常發炎；舌紅、痱滋、口乾舌燥；口臭；胸悶、心悸、情緒起伏大；尿量少、顏色深；大便乾硬，或呈羊糞便狀、堅硬卵石狀；乾咳；膚況變差；失眠、記憶力衰退；容易過敏發炎；紅疹。

大家也可以試做自家製的生果水，減少糖分攝取，當然也有少許果糖。女兒出現熱毒症狀時，簡單食了12細胞鹽及桑葉雙菊，配合清淡飲食，做一些暖療，2日左右，小瘡瘡已經退了9成。

文章內容獲「中醫爸B - 馬琦傑醫師」授權轉載，原帖題為「【無糖=健康！？】

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撰文︰註冊中醫 馬琦傑

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