【聲夢傳奇】炎明熹學業事業兩兼顧　Gigi期待與193合作：我也想挑戰自己

▲ 炎明熹表示也期待與193合作。

《聲夢傳奇》歌手炎明熹（Gigi）、詹天文（Windy）及冼靖峰（Archie），與香港管弦樂團（港樂）駐團指揮廖國敏、著名歌曲監製Johnny Yim在今天（1日）齊現身尖沙咀文化中心，岀席「廖國敏 x Johnny Yim| 時光漫遊」音樂會傳媒見面會。

今次首度與港樂合作，Gigi接受TOPick訪問時興奮地稱：「是另一種新體驗，第一次站在一個包圍著我的舞台上唱歌。還記得上一次來（文化中心）時是小學畢業，在台下唱畢業歌。」

今次處身在同一場地，她的感覺卻很不同：「非常開心可以有這次機會，是流行樂和古典樂的交融，是一種很特別的感覺。此外，Johnny還會重新編曲，並與廖老師一起指揮整個樂團，很龐大的感覺，今次真的有很多人。」

聲夢首度與香港管弦樂團合作 炎明熹：很享受今次感覺

▲ 炎明熹放學後趕往記者會。（陳慧安 攝）

即將迎戰DSE

另外，適逢今天是開學日，踏入中六的Gigi說：「重返校園很開心，看見同學仔、老師，亦認識了一些新加入的同學，開學是一件令我很期待的事。」至於即將迎接DSE，她表示：「未算很緊張，也緊張不來。」

談到她所讀的學校於開學日前夕急聘老師，Gigi回應：「我也收到學校於昨天（8月31日）聘請老師的消息，但也不太擔心，因為不是我能主張的事情，我們今天也有一位新的中文老師。」

新學年開始，Gigi今日也是放學後趕來現場，她表示會繼續學業事業雙線發展：「我通常會兩邊兼顧，公司亦會安排時間讓我溫書和工作，他們處理得很好。」

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期待與193合作

另外，ERROR成員郭嘉駿（193）在《叱咤樂壇Brand New Live生力軍音樂會》訪問短片稱，眾生力軍當中最想與炎明熹及姚焯菲（Chantel）合作，對於此事，Gigi回答說：「多謝！因為我一直也想跟不同的人合作，沒想到他會這樣說，所以非常開心，亦會期待跟他合作。」

她續指：「不知道會如何合作，但會不會是一些搞笑的合作？他是一個很厲害的人。或者會是跳唱歌，我也想挑戰自己，跳舞真的很難，雖然唱歌也很難，所以挑戰性很大。」

最後談到新動向，Gigi先賣個關子：「未來還有一個合作，但暫時先不告訴你們。之後也有一些音樂項目會參與其中，而新歌則正在籌備中。」

記者：梁樂欣

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