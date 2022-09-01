【檢疫安排】由內地和澳門經機場抵港毋須「檢測待行」　周六起與陸路口岸安排劃一

政府今日（1日）宣布，將由9月3日起理順從內地和澳門抵港人士接受新冠病毒核酸檢測的安排，包括從內地及澳門經機場抵港的人士將毋須進行「檢測待行」，以劃一相關人士經機場和陸路口岸抵港時的檢測安排，以及所有從內地及澳門抵港的人士必須於抵港後第二天進行強制核酸檢測。



鑑於內地和澳門實施風險地區管控措施，從內地或澳門來港的人士對本港構成的感染風險極低，香港近月亦沒有發現來自內地或澳門的輸入個案。同時，考慮到Omicron變異病毒株的潛伏期較短，為了更精準和更有效地利用本港的核酸檢測資源，政府將修改從內地或澳門抵港人士的檢測要求。

現時抵港第4天和第6天進行強制核酸檢測的要求，將改為抵港第2天進行強制核酸檢測，新安排與從海外或台灣來港人士於抵港第二天在指定檢疫酒店進行核酸檢測的安排一致。此項安排適用於抵港後需要在家居強制檢疫或經「回港易」或「來港易」計劃抵港的人士。



此外，政府亦會撤銷現時從內地或澳門來港人士經機場抵港時進行「檢測待行」的安排，從而劃一從內地或澳門來港人士經機場和陸路口岸抵港時的入境檢測安排。



上述2項修訂將於9月3日起實施。作為過渡安排，目前已經抵達香港，並在9月3日前已進行一次強制核酸檢測的相關人士，將無須再按原有的強制檢測安排進行第二次核酸檢測。此外，政府會因應撤銷從內地或澳門抵港人士在機場「檢測待行」的安排，有序地優化在機場的相關抵港流程。

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責任編輯：蘇文軒