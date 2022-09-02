【手袋投資】愛馬仕手袋入門必知3大升值色類　Hermès達人公開保值色號指南

▲ Hermès達人JunJun老師和大家講解入手愛馬仕手袋保值色號。

被視為最頂級奢侈品品牌的Hermès，手袋由皮革工匠純手工打造，加上配貨制度令物以稀為貴，成為女士們心目中最保值的投資品。既然一袋難求，有機會入手的話就必須選對顏色，隨時升價十倍。

YouTuber兼時尚達人JunJun老師經常在個人頻道分享珍藏品，更會講解品牌故事及親授名牌入手攻略。最近，她就教大家如何買入手保值色及幫助大家揀選最適合自己的顏色。

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▲ 黑色(Noir/89)配金釦Kelly。(圖片來源:junjunsquare@IG)

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金剛色最值得入手

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▲ JunJun老師介紹3大「金剛色」。(圖片來源: YouTube@JUNJUN SQUARE影片截圖)

JunJun老師指出3大「金剛色」分別為黑色、金色及灰色。由於經典顏色非常經得起時間的考驗，加上白搭長青的特質，令它極具保值能力，所以容易在二手市場轉售。而她個人最喜歡經典黑色(Noir/89)配金釦的手袋，是Hermès的最經典的設計。

▲ 經典黑色(Noir/89)。(圖片來源: YouTube@JUNJUN SQUARE影片截圖)

而第2個保值色是Hermès的經典金色，色號為Gold/37，是最接近自然皮的顏色。當金棕色手袋配上白色縫邊，就能見到Hermès馬鞍雙針法的工藝。而且金色非常時尚好看，是最值得入手的顏色。至於第3種是灰色，如錫鐵灰(Etain/8F)及大象灰(Etoupe/8C或18)都是較多人追捧的顏色。

我覺得如果不知道自己要挑甚麼顏色，或是存錢才能入手一個，顏色選擇方面一定要謹慎，挑「金剛色」就準沒錯，輕鬆轉手。

保值色只升不跌

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Jun Jun指出「保值色」定義有些廣泛，需要按照當時流行的手袋尺寸，再搭配保值色，價值才會水漲船高。

「保值色」，是買了以後不會跌，甚至是漲價。

「喜馬拉雅」

▲ 「喜馬拉雅」（Himalaya/01）是最頂級的手袋。(圖片來源: YouTube@JUNJUN SQUARE影片截圖)

要說到保值色，就一定要提及「有錢都未必買到」、Hermès最頂級的「喜馬拉雅」（Himalaya/01）。因為只要買到，就足以證明你是VIP和Hermès的頂級買家。喜馬拉雅其實是染在鱷魚皮的一種顏色，從咖啡色然後慢慢變灰色，再到白色，染色效果如喜馬拉雅山山峰一樣。由於全球只有幾間工廠可以做到這個染色技術，所以極為罕有。

粉紅色

▲ 粉紅色中，櫻花粉(Rose Sakura/3Q)比較多人追捧。(圖片來源: YouTube@JUNJUN SQUARE影片截圖)

和藍色一樣，都是收藏家會去競標的顏色。因為粉色數量稀少，顏色比其他色特別，加上染色效果有一定難度，所以較多人爭取收藏。當中，保值的色系有:最多人追捧的櫻花粉(Rose Sakura/3Q);其次是感覺較活潑的泡泡糖粉(Bubble Gum/5P)及在二手市場能賣出驚為天人價錢的奶昔粉(Rose Confetti/1Q)。

藍色

有些不喜歡「金剛色」的人便會入手藍色，因為較易接受，而且相比粉紅色及橙色，藍色感覺較中性。Jun Jun 推介幾種較特別的藍色讓大家參考。牛仔藍(Blue Jean/75)特色是不同皮質上，會呈現出不同效果的藍色，有機會偏白色或偏藍色。而寶石藍(Blue Sapphire/73)，實物會比照片更好看。Jun Jun又提到最後悔沒有入手新出的霧霾藍(Bleu Brume/T0)，實物是「超美」，感覺十分亮眼。

如果你今天有機會拿到這藍色，千萬不要錯過，因為是一個十分保值的顏色。

橙色

▲ 愛馬仕橙(Orange H/93)並不容易駕馭和搭配，但有收藏價值。(圖片來源: YouTube@JUNJUN SQUARE影片截圖)

雖然Jun Jun認為這種橙色並不容易駕馭和搭配，但是貴為Hermès最經典的顏色--愛馬仕橙(Orange H/93)，是有絕對的保值能力和收藏價值。

紅色

除橙色外，愛馬仕紅(Rouge H/55)同樣是經典顏色。在最初時期，這隻指標性的紅色只會用在Kelly Box手袋上面。而現在，大家可在彩妝，如指甲油及唇膏等都會見到這種酒紅色。

流行色

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Jun Jun認為一共有10種流行色，分別是白色、灰色、粉色、紅色、藍色、咖啡色、橙色、黃色、綠色及紫色。不過，只可能在某個時間流行，一但熱度減退，就不未必再受歡迎。她更仔細地列出以下各種流行色系的色號。

▲ 流行色-粉色。(圖片來源: YouTube@JUNJUN SQUARE影片截圖)

▲ 冰川白(Beton/8L)有市有價。(圖片來源: YouTube@JUNJUN SQUARE影片截圖)

▲ 牛油果綠(Vert Criquet/3I)。(圖片來源: YouTube@JUNJUN SQUARE影片截圖)

色系 色號 介紹 白色 奶油白(Nata/12)、奶昔(Craie/10)及冰川白(Beton/8L) 白色是任何時候都流行，所以一直有市有價。 灰色 珍珠灰(Gris Perle/80)、班鳩灰(Gris Touterelle/81)及瀝青灰(Gris asphalt/M8) 百搭的顏色，因為灰中帶藍，就成為一個中性又易配搭的顏色。 粉色 艷桃粉(Rose Shocking/5R)、杜鵑粉(Rose Azalee/8W)及唇膏粉Rose Lipstick/U5) 現時這幾種色號都是十分流行。 紅色 法拉利紅(Braise/95)、國旗紅(Rouge Tomat/S5)、蕃茄紅(Rouge Casaque/Q5) 紅色適合用於細袋上，但不可以用於大袋上，因為紅色有放大的效果。 藍色 電光藍(Blue Electric/7T)、(深邃藍Deep Blue/S4)、天空藍(Ciel/7G) 中性顏色，百搭易襯。 棕色/咖啡色 焦糖色(Caramel/28)、巧克力色(Chocolate/47)、威瑪犬色(Beige de Weimar/D0」及芝麻色(Sesame/2S) 這幾種棕色色號都是十分受歡迎的。 橙色 杏桃黃(Apricot/I9)、南瓜橙(Potiron/5F)、蜜橙(Tangerine Orange/5K) 經典的橙色(Orange H/93)是很難駕馭，不過這幾種是比較低調的，相當容易配搭。 黃色 琥珀黃(Jaune amber/9D)、檸檬黃(Lime/9R)、小雞黃 (Jaune Poussin/1Z)及那不勒斯黃(Jaune de Naples/90) 黃色適合用於細袋上，夏天用黃色細袋就可以給人充滿活力的感覺。 綠色 松柏綠(Vert Cypres/6O)、牛油果綠(Vert Criquet/3I)、竹子綠(Bambou/1K) 經典的綠色如松柏綠(Vert Cypres/6O)給人一種穩重的感覺，上班一族可以選擇。而牛油果綠(Vert Criquet/3I)則是近年十分流行的綠色。 紫色 海葵紫(Anemone/P9)、錦葵紫(Mauve Sylvestre/X9)及極度紫(Ultraviolet/5L) 近年較多人喜歡紫色，而Hermès的紫色系列給人一種高雅感覺。

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4個條件揀選適合自己手袋顏色

Jun Jun 指有很多人問她如何挑選手袋顏色才是最適合自己，她表示有4個條件需要考慮。第一，最重要忠於自己喜歡的顏色。第二，手袋顏色是否適合實搭，因為大家購買手袋的目的和日常使用程度不同，所以方便自己打理即可。第三，顏色的保值度，最容易轉手的就是最保值。最後，大家必須知道每種顏色在不同皮革上都會呈現不同的效果。如在琥珀黃(Jaune amber/9D)在Epsom皮上飽和度較高，而在Evercolor或Swift皮上可能較淺色。

知道自己喜歡甚麼才最重要，手袋要揀選自己喜歡的顏色才會想用。

以上圖片及資料獲junjunsquare授權。

影片來源【按此】

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責任編緝：張懿慧