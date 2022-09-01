【體壇精英】香港高爾夫球及網球學院聯同拿度網球中心　計劃設8獎學金培育本地網球新星

▲ 「Building A Champion Scholarship 2022」計劃以年齡介乎 12 至 14 歲青少年為主要對象，將向在今年10月選拔中表現優秀的網球運動員提供全額或半額獎學金。(圖片由品牌提供)

香港高爾夫球及網球學院（Hong Kong Golf & Tennis Academy，下稱HKGTA）宣布，將與拿度網球中心（Rafa Nadal Tennis Center，下稱RNTC）合辦「Building A Champion Scholarship 2022」計劃，並設立8項由HKGTA慈善基金資助的網球獎學金，為香港培育新一代網球新星。

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設於HKGTA內的RNTC於今年7月1日揭幕，且招納不少學員，並獲數十位年輕網球員參加。機構於暑假期間亦舉辦一系列精彩的網球訓練營。為進一步培育本地體壇精英，推動網球運動發展更上一層樓，HKGTA及RNTC決定合辦「Building A Champion Scholarship 2022」計劃及一系列網球獎學金。

▲ 拿度網球中心座落於香港高爾夫球及網球學院，該網球中心於7月1日正式揭幕。(圖片由品牌提供)

該計劃歡迎全港網球運動員參加，毋須為HKGTA學員，以年齡介乎12至14歲青少年。選拔活動將於今年10月1、2及4日將於HKGTA內的RNTC舉行，HKGTA慈善基金會向具潛質的網球運動員，提供2個全額獎學金及6個半額獎學金。

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HKGTA及RNTC以參加者在選拔活動的表現作初步評核，隨後亦需接受有關網球技巧、能力和全面體能測試，及球場以外行為和特質方面的評估。全方位評核將會涵蓋作為一位成功網球運動員所具備的元素。學院亦會與候選者的家人會面，了解他們是否願意支持運動員接受長時間培訓。

選拔表現優秀並評為有潛質的一男一女運動員，將獲頒全額獎學金，資助金額包括由HKGTA的RNTC專業教練提供精英級培訓的全年費用，及有機會前往西班牙馬略卡島著名的拿度網球學校（Rafa Nadal Academy）受訓。HKGTA 慈善基金亦會提供6個半額獎學金，讓有潛質的運動員在RNTC接受進一步專業培訓。

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責任編緝：張懿慧