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【強制檢測】58幢住宅納強檢　紅磡半島豪庭、將軍澳清水灣半島上榜

社會 21:28 2022/09/01

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紅磡半島豪庭。(資料圖片)

再多58個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案、污水樣本驗出新冠病毒而被納入強檢名單，政府今日(1日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該58個地方的人士，須於明日至後日期間進行病毒檢測。

陽性檢測個案曾到訪的地點：

  • 大埔頌雅苑頌真閣
  • 藍田康雅苑桃雅閣
  • 沙田碩門邨新碩樓
  • 屯門良景邨良華樓
  • 將軍澳廣明苑廣昌閣
  • 將軍澳善明邨善禮樓
  • 紅磡半島豪庭2座
  • 大埔太和邨福和樓
  • 牛頭角牛頭角下邨貴輝樓
  • 青衣青華苑華翔閣
  • 天水圍嘉湖山莊麗湖居2座
  • 牛頭角彩霞邨彩月樓
  • 藍田康雅苑杏雅閣
  • 屯門大興邨興輝樓
  • 上水清河邨清澤樓
  • 馬鞍山頌安邨頌智樓
  • 將軍澳翠林邨彩林樓
  • 青衣長青邨青梅樓
  • 沙田水泉澳邨映泉樓
  • 屯門兆麟苑銀麟閣
  • 青衣長青邨青楊樓
  • 粉嶺御庭軒6座
  • 葵涌賢麗苑賢光閣
  • 將軍澳和明苑和逸閣
  • 沙田㘭背灣街23號旭禾苑
  • 東涌滿東邨滿泰樓
  • 屯門田景路38號兆邦苑
  • 將軍澳清水灣半島2座
  • 將軍澳頌明苑冠明閣
  • 秀茂坪曉麗苑曉安閣
  • 大埔曉運路2號德雅苑
  • 馬鞍山耀安邨耀平樓
  • 何文田何文田邨綺文樓
  • 荃灣環宇海灣6座
  • 青衣青泰苑通泰閣
  • 天水圍天盛苑盛昭閣
  • 天水圍天悅邨悅泰樓
  • 青衣盈翠半島10座
  • 上水翠麗花園6座
  • 荃灣麗城花園2期6座
  • 荃灣梨木樹邨樂樹樓
  • 鑽石山鳳德邨雪鳳樓
  • 慈雲山慈正邨正德樓
  • 黃大仙竹園北邨柏園樓
  • 馬鞍山銀湖‧天峰8座
  • 觀塘順利邨利恆樓
  • 觀塘安泰邨景泰樓
  • 鰂魚涌英皇道1048號益發大廈
  • 大埔怡雅苑怡達閣
  • 葵涌石籬二邨石怡樓
  • 粉嶺皇后山邨皇樂樓
  • 葵涌荔欣苑荔影閣
  • 沙田博康邨博安樓
  • 大圍新翠邨新明樓
  • 荃灣爵悅庭北爵軒
  • 九龍城德朗邨德瑩樓
  • 觀塘翠屏南邨翠杭樓

污水樣本檢測呈陽性的地點：

  • 觀塘順利邨利祥樓

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