【強制檢測】58幢住宅納強檢　紅磡半島豪庭、將軍澳清水灣半島上榜

▲ 紅磡半島豪庭。(資料圖片)

再多58個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案、污水樣本驗出新冠病毒而被納入強檢名單，政府今日(1日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該58個地方的人士，須於明日至後日期間進行病毒檢測。

陽性檢測個案曾到訪的地點：

大埔頌雅苑頌真閣

藍田康雅苑桃雅閣

沙田碩門邨新碩樓

屯門良景邨良華樓

將軍澳廣明苑廣昌閣

將軍澳善明邨善禮樓

紅磡半島豪庭2座

大埔太和邨福和樓

牛頭角牛頭角下邨貴輝樓

青衣青華苑華翔閣

天水圍嘉湖山莊麗湖居2座

牛頭角彩霞邨彩月樓

藍田康雅苑杏雅閣

屯門大興邨興輝樓

上水清河邨清澤樓

馬鞍山頌安邨頌智樓

將軍澳翠林邨彩林樓

青衣長青邨青梅樓

沙田水泉澳邨映泉樓

屯門兆麟苑銀麟閣

青衣長青邨青楊樓

粉嶺御庭軒6座

葵涌賢麗苑賢光閣

將軍澳和明苑和逸閣

沙田㘭背灣街23號旭禾苑

東涌滿東邨滿泰樓

屯門田景路38號兆邦苑

將軍澳清水灣半島2座

將軍澳頌明苑冠明閣

秀茂坪曉麗苑曉安閣

大埔曉運路2號德雅苑

馬鞍山耀安邨耀平樓

何文田何文田邨綺文樓

荃灣環宇海灣6座

青衣青泰苑通泰閣

天水圍天盛苑盛昭閣

天水圍天悅邨悅泰樓

青衣盈翠半島10座

上水翠麗花園6座

荃灣麗城花園2期6座

荃灣梨木樹邨樂樹樓

鑽石山鳳德邨雪鳳樓

慈雲山慈正邨正德樓

黃大仙竹園北邨柏園樓

馬鞍山銀湖‧天峰8座

觀塘順利邨利恆樓

觀塘安泰邨景泰樓

鰂魚涌英皇道1048號益發大廈

大埔怡雅苑怡達閣

葵涌石籬二邨石怡樓

粉嶺皇后山邨皇樂樓

葵涌荔欣苑荔影閣

沙田博康邨博安樓

大圍新翠邨新明樓

荃灣爵悅庭北爵軒

九龍城德朗邨德瑩樓

觀塘翠屏南邨翠杭樓

污水樣本檢測呈陽性的地點：

觀塘順利邨利祥樓

【TOPick診症室】椎間盤問題或影響日常細微動作 骨科醫生拆解不同徵狀成因

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9