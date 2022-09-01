【強制檢測】58幢住宅納強檢 紅磡半島豪庭、將軍澳清水灣半島上榜
社會 21:28 2022/09/01
再多58個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案、污水樣本驗出新冠病毒而被納入強檢名單，政府今日(1日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該58個地方的人士，須於明日至後日期間進行病毒檢測。
陽性檢測個案曾到訪的地點：
- 大埔頌雅苑頌真閣
- 藍田康雅苑桃雅閣
- 沙田碩門邨新碩樓
- 屯門良景邨良華樓
- 將軍澳廣明苑廣昌閣
- 將軍澳善明邨善禮樓
- 紅磡半島豪庭2座
- 大埔太和邨福和樓
- 牛頭角牛頭角下邨貴輝樓
- 青衣青華苑華翔閣
- 天水圍嘉湖山莊麗湖居2座
- 牛頭角彩霞邨彩月樓
- 藍田康雅苑杏雅閣
- 屯門大興邨興輝樓
- 上水清河邨清澤樓
- 馬鞍山頌安邨頌智樓
- 將軍澳翠林邨彩林樓
- 青衣長青邨青梅樓
- 沙田水泉澳邨映泉樓
- 屯門兆麟苑銀麟閣
- 青衣長青邨青楊樓
- 粉嶺御庭軒6座
- 葵涌賢麗苑賢光閣
- 將軍澳和明苑和逸閣
- 沙田㘭背灣街23號旭禾苑
- 東涌滿東邨滿泰樓
- 屯門田景路38號兆邦苑
- 將軍澳清水灣半島2座
- 將軍澳頌明苑冠明閣
- 秀茂坪曉麗苑曉安閣
- 大埔曉運路2號德雅苑
- 馬鞍山耀安邨耀平樓
- 何文田何文田邨綺文樓
- 荃灣環宇海灣6座
- 青衣青泰苑通泰閣
- 天水圍天盛苑盛昭閣
- 天水圍天悅邨悅泰樓
- 青衣盈翠半島10座
- 上水翠麗花園6座
- 荃灣麗城花園2期6座
- 荃灣梨木樹邨樂樹樓
- 鑽石山鳳德邨雪鳳樓
- 慈雲山慈正邨正德樓
- 黃大仙竹園北邨柏園樓
- 馬鞍山銀湖‧天峰8座
- 觀塘順利邨利恆樓
- 觀塘安泰邨景泰樓
- 鰂魚涌英皇道1048號益發大廈
- 大埔怡雅苑怡達閣
- 葵涌石籬二邨石怡樓
- 粉嶺皇后山邨皇樂樓
- 葵涌荔欣苑荔影閣
- 沙田博康邨博安樓
- 大圍新翠邨新明樓
- 荃灣爵悅庭北爵軒
- 九龍城德朗邨德瑩樓
- 觀塘翠屏南邨翠杭樓
污水樣本檢測呈陽性的地點：
- 觀塘順利邨利祥樓
【TOPick診症室】椎間盤問題或影響日常細微動作 骨科醫生拆解不同徵狀成因
HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7
hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9