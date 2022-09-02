11月前全面取消海外入境人士酒店隔離　機會有多大？

▲ 現時海外入境人士須接受「3+4」檢疫安排，抵港後必須入住3日檢疫酒店進行隔離。（經濟日報資料圖片）

《彭博》昨日引述消息指，港府傾向11月全面取消海外來港的酒店隔離，引起本港和海外人士高度關注。不過，到底有多大機會成真？有港府中人坦言，目前確診數字破萬，反問現時怎可能打算全面放寬入境？

事實上，《彭博》昨日下午報道一出，特首辦晚上特別作出回應降溫，雖然沒有直接否認報道，但強調目前疫情嚴峻，顯然是希望吹淡風，以免谷起期望，引起誤會。

有添馬艦中人強調，政府防疫重視生命，現時疫情嚴峻，已威脅到「一老一幼」生命，不可能此時去考慮去放寬入境限制。不過，新聞稿亦不能「講死」，因為若去到11月，疫情緩和，數據顯示放寬入境，不會增加死亡率，影響醫療體系等，自然無問題。

有熟悉北京消息人士更表示，內地目前多個地方爆疫，正全力盡防疫，以堅持動態清零，香港若然在確診破萬的情況下，卻被指傾向全面放寬入境，政治上不明智，必須考慮內地官員會怎樣看此事。

不過，倘11月未能免除海外返港的酒店隔離，會否影響屆時舉行的國際金融投資峰會？接近政府消息人士指，當局現時只能準備兩手方案，即考慮只針對赴會的金融巨頭，設特殊豁免安排。

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