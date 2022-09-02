  • 30°C
香港時間 : 2022902日 (週五) 12:05
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 過敏 明日戰記 濕疹過敏大全 李啟言 白色強人II 超市大搜查 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】律政司副司長張國鈞核酸陽性　官員確診一文看清

社會 10:33 2022/09/02

分享：

分享：

熱門 過敏 明日戰記 濕疹過敏大全 李啟言 白色強人II 超市大搜查 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

（資料圖片）

本港疫情有持續上升跡象。

【10:18】

文化體育及旅遊局發言人今日（2日）表示，文化體育及旅遊局常任秘書長黃智祖核酸測試呈陽性，現正按衞生署衞生防護中心指引進行隔離。
　　 
黃智祖最近一次上班日期為昨日（九月一日），他在工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，並每日進行快速抗原測試。他最近沒有外遊紀錄。

文化體育及旅遊局會為相關辦公室進行徹底清潔和消毒，及遵照衞生署衞生防護中心的建議，安排相關同事接受檢測，並會繼續嚴格執行各項防疫措施。

【08:44】

律政司發言人今日（2日）表示，律政司副司長張國鈞核酸檢測結果呈陽性，正按衞生署衞生防護中心指引進行隔離。

張國鈞最近一次上班日期為昨日，他在工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，並每日進行快速抗原測試。他最近沒有外遊紀錄。

發言人表示，會為相關辦公室徹底清潔和消毒，其他相關職員也會繼續接受檢測。

【獨家優惠】百佳網店購物滿$800減$40折扣碼(500份)：https://topick.hket.com/article/3313011

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐
 

相關文章

11月前全面取消海外入境人士酒店隔離　機會有多大？
今日 07:30
11月前全面取消海外入境人士酒店隔離　機會有多大？
【強制檢測】58幢住宅納強檢　紅磡半島豪庭、將軍澳清水灣半島上榜
21:28 2022/09/01
【強制檢測】58幢住宅納強檢　紅磡半島豪庭、將軍澳清水灣半島上榜

你可能感興趣

11月前全面取消海外入境人士酒店隔離　機會有多大？
今日 07:30
11月前全面取消海外入境人士酒店隔離　機會有多大？
【強制檢測】58幢住宅納強檢　紅磡半島豪庭、將軍澳清水灣半島上榜
21:28 2022/09/01
【強制檢測】58幢住宅納強檢　紅磡半島豪庭、將軍澳清水灣半島上榜
肺炎 衞生防護中心 衞生署 張國鈞 律政司

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【隔離生活】一家四口確診入住啟德隔離營　大讚新方艙3大優點：好彩入咗嚟
12:09 2022/09/01
【隔離生活】一家四口確診入住啟德隔離營　大讚新方艙3大優點：好彩入咗嚟
【離巢TVB】《開心速遞》Anita轉投餐飲業被看不起　梁茵受盡委屈：家人不體諒感無助
14:20 2022/09/01
【離巢TVB】《開心速遞》Anita轉投餐飲業被看不起　梁茵受盡委屈：家人不體諒感無助
【生命鬥士】持續牙痛以為熱氣求診2年驚患牙骨癌　10小時做5個手術下排只剩一隻牙
18:18 2022/08/31
【生命鬥士】持續牙痛以為熱氣求診2年驚患牙骨癌　10小時做5個手術下排只剩一隻牙