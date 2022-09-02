【新冠肺炎】律政司副司長張國鈞核酸陽性　官員確診一文看清

▲ （資料圖片）

本港疫情有持續上升跡象。

【10:18】

文化體育及旅遊局發言人今日（2日）表示，文化體育及旅遊局常任秘書長黃智祖核酸測試呈陽性，現正按衞生署衞生防護中心指引進行隔離。



黃智祖最近一次上班日期為昨日（九月一日），他在工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，並每日進行快速抗原測試。他最近沒有外遊紀錄。

文化體育及旅遊局會為相關辦公室進行徹底清潔和消毒，及遵照衞生署衞生防護中心的建議，安排相關同事接受檢測，並會繼續嚴格執行各項防疫措施。

【08:44】

律政司發言人今日（2日）表示，律政司副司長張國鈞核酸檢測結果呈陽性，正按衞生署衞生防護中心指引進行隔離。



張國鈞最近一次上班日期為昨日，他在工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，並每日進行快速抗原測試。他最近沒有外遊紀錄。



發言人表示，會為相關辦公室徹底清潔和消毒，其他相關職員也會繼續接受檢測。

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責任編輯：余思嵐

