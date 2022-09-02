【盜竊案】涉將軍澳5宗店鋪盜竊案有關　警拘捕49歲女子

▲ (警方提供)

將軍澳一名女子涉嫌店鋪盜竊被捕。

將軍澳警區特遣隊昨日（1日）於坑口連理街商場內發現一名女子，容貌及特徵與較早前在東港城一間超級市場發生的多宗盜竊案的疑犯吻合。經調查後，女子與該店鋪分別在上月6日、13日、17日、22日及26日的店鋪盗竊案件有關，店鋪在該5宗案件損失貨物包括8包日本青提子，一個蜜瓜及一包煙肉，總值約344元。



該名49歲姓張女子涉嫌「店鋪盜竊」被捕。被捕女子正被扣留調查，案件交由將軍澳警區刑事調查隊第二隊跟進。



警方強調店鋪盜竊是嚴重罪行，一經定罪，可判處監禁10年，市民切勿以身試法。

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責任編輯：余思嵐