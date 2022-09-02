【COLLAR成員】TG群組呼籲粉絲為阿Mo祈禱打氣　SoChing：我相信信念好重要

舞蹈員阿Mo（李啟言）於今年7月底，在男團MIRROR的紅館演唱會上擔任伴舞期間發生嚴重意外，被舞台上方巨型屏幕擊中，馬上送院治理。過去一個多月來接受各種手術和治療，仍然在伊利沙伯醫院留醫。

阿Mo女友、COLLAR成員So Ching（蘇芷晴）一直陪伴在側，昨日她除了在個人社交網站發文自勉，還特地到粉絲群組留言，希望集眾人力，為阿Mo祈禱打氣，一同捱過難關。

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人氣男團MIRROR於今年舉行首個紅館演唱會，於7月28日舉行的第4場演出中，舞台上方的巨型屏幕掉下，台上的多位舞蹈員受傷。

其中舞蹈員阿Mo受到最嚴重的重擊，身體多處包括頸椎受傷，即時送院搶救。

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So Ching全力照料男友

事發至今已經超過1個月，阿Mo曾經接受數個手術的治療，目前仍在伊利沙伯醫院留醫。其父李盛林牧師在期間不時發布代禱信，希望各界為愛子阿Mo祈禱。

而阿Mo的女友So Ching自意外發生後全面停工，盡力陪在男友身旁給予支持和鼓勵，希望他能夠早康復。連日來So Ching不時在個人社交網站發限時動態，大部份都是一些「心靈雞湯」金句、打氣的說話。

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昨日（9月1日），So Ching在限時動態表示「不能夠放棄」後，於下午的時份她在粉絲的TG群組現身，So Ching留言表示：

多謝大家一直的不放棄和關心，如果方便，希望大家每日花點時間一齊為Mo祈禱、打氣，我相信信念好重要。

群組內的粉絲一呼百應，亦有粉絲將訊息廣發至各個COLLAR相關的專頁、群組，希望集腋成裘，一同為阿Mo及So Ching出一分力，集氣加油。