【生命鬥士】6歲男童的抗癌路　港媽一封信給5年後的兒子：開心過每日

▲ 6歲的Oscar在4年前因一次發燒，求醫確診患上白血病。

抗癌之路並不容易，對小朋友而言更是難上加難。讓小編與大家分享一個神奇小子的故事......

回想到2018年，兩歲的Oscar因一次的發燒，胃口變差，肚子變硬及腫脹，媽媽看見情況不妙，立即帶他看急症。當晚，醫生馬上為他安排做抽血檢查，很不幸地，Oscar確診患上白血病。媽媽頓時晴天霹靂，但為着照顧年幼的兒子，她知道自己必須保持鎮定和堅強。

最新影片：

媽媽獨力照顧Oscar及另外兩名小朋友。確診後，無論是到醫院接受治療、日常起居飲食、甚至來回學校等都是自己一手包辦。《一雙手》這首歌一直扶持著媽媽，每次難過時，就想起「一雙手只要握成拳頭能捱下去」，她相信只要堅持、努力，沒有不可能的事。

▲ Oscar與媽媽。（兒童癌病基金提供）

Oscar化療期間經常嘔吐，亦有肚瀉、口腔潰爛、發燒、皮膚敏感等一般的副作用。媽媽訴說，兒子化療後曾經連續嘔吐10次，「黃膽水」也要嘔出來，睡覺的時候都不停的嘔。「看見他這樣受苦，實在令我十分痛心。當時只可要求醫生，盡量多加止嘔藥，讓他減少嘔吐。」

2021年2月，經歷兩年多的漫長治療後，以為Oscar已踏入穩定期，但又不幸再復發。媽媽憶述：「當日是完成整個治療後回醫院做最後一次骨髓檢查，原本以為值得慶祝的一刻，瞬間竟落空。我好心痛，不斷問，Oscar一直都好努力，為什麼要這樣對待他？」媽媽積極的性格，很快就收拾好心情，她成為Oscar最大的鼓勵。他倆帶著一股正能量繼續打這場硬仗。媽媽更在7月的時候成功捐贈幹細胞給兒子。移植後，經過約一年的休養，現在Oscar最終可進入穩定康復期了。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

可想而知，Oscar這些年間所經歷的治療是何等的艱辛。他雖然年紀小小，但整個過程都十分乖巧和懂事，令媽媽倍感安慰。最令她印象深刻，是在骨髓移植前的一次全身電療。在過程中他需一個人在電療房內站立維持半小時。基金兒童醫療輔導師為Oscar作預習演練後，Oscar全程都非常合作，更在沒有任何鎮靜劑下（俗稱「瞓覺藥」）順利完成。當時媽媽在放射治療室外透過電視一直觀察，看著他瞬間完成半小時電療，既驚訝又感動。當Oscar一踏出治療室就開始不停嘔吐，媽媽知道，Oscar雖然感到非常不適，但他一點也沒有鬧脾氣，只因為不想她擔憂。後來一次抽血檢查時，他更安慰道：「媽咪，我回醫院時你可以睡覺休息，不用擔心我！」怎麼不教人疼愛這位小暖男呢！

Oscar的經歷，令母子二人的關係變得更親密。「以前我一個人照顧著朗朗，關係已經很親密，復發後我更加寸步不離，可以幾個月也不離開醫院，每日24小時陪伴著他。移植後，我更感血脈相連，我們彼此之間的感情有增無減。」現在，媽媽最大的願望，是他能有一個平安、健康、快樂的童年。這些年，這倆口子很多生活片段都在醫院渡過，錯過了好多時光，期盼他們可共度更多美好的時刻，而Oscar可像其他小朋友般，有一個愉快的童年！

聽畢Oscar媽媽的分享，小編也十分感動，遂問媽媽，有沒有什麼說話，想告訴五年後的朗朗？媽媽笑了一笑，爽快地寫了以下的一封信......

給五年後媽媽最愛的Oscar：

Oscar，時間過得好快，你已經11歲喇！過去呢五年你過得開心嗎？好返之後，做唔做到自己鐘意做嘅嘢呢？

回想返2018年你兩歲確診患左急性白血病之後，返醫院落藥同覆診已經係你生活裡面嘅其中一個環節。喺果幾年，辛苦你喇！媽媽成日同你講「對唔住」，因為媽媽知道你病咗之後好辛苦，要承受唔係一般正常人承受嘅所有痛楚。我幫唔到你任何野，只有每一日都陪住你打壞人，盡力比最好嘅野你，珍惜同你過每一日。

記得我好擔心你，有時會係你側邊喊，你每次都會送你最鐘意嘅公仔陪我；你會同我講「唔洗講對唔住！」；你仲會同我講「我一定會無事，唔洗擔心我！」好多謝你係自己咁辛苦嘅時候仍然做一個小暖男，喺我身邊支持、關心同愛護我。

復發後移植係你最辛苦喺時候，終於都撐過曬喇！而家你自己諗返果段時間經歷過病毒、腸排斥、肺感染、肝膽胰出毛病，你都會同我講：「媽咪，我果時真係好辛苦！」「媽咪，我果時乜野都唔食得！之後營養師同我講你可以煮野比我食，我好開心！」每次講返時我哋都會諗返起所有片段，呢啲片段雖然唔係好開心，但上天賜比我哋呢啲經歷，係獨一無二嘅。相信你係各方面都成長咗好多呀！因為你一直唔放棄，所以你得到最好嘅成果。今日嘅你，係你自己用好大努力，有血有淚辛苦咁爭取返黎嘅！你嘅勇氣、堅持同努力令媽媽引以為傲！

你真係好叻仔，係媽媽心中嘅Super Hero! 經歷咗呢幾年同你一齊並肩作戰，血脈相連之後，你經常會同我講：「你要開心啲！」媽咪同樣都希望你以後開心過每一日。記得繼續做自己鐘意做嘅事，做每件事都付出自己最大努力，好似以前咁堅持唔好放棄。

媽媽無限量支持你！I love you, Oscar!

Michelle

媽媽上

文章獲兒童癌病基金授權轉載，標題經TOPick編輯修改，原題為《媽媽的神奇小子—六歲男孩的抗癌路》