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【封區檢測】荃灣麗城花園第一期第2座15人違令　7人被罰1萬元【不斷更新】

社會 12:43 2022/09/02

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政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。（資料圖片）

本港第五波疫情持續，政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。

【12:43】荃灣麗城花園第一期第2座15人未有檢測

荃灣民政事務處今日（2日）聯同荃灣警區和衞生署在被納入強制檢測公告的荃灣麗城花園第一期第2座進行執法行動。行動今日上午約8時開始，至上午約11時結束。

政府在是次行動共檢查了約320名受檢人士。當中，15人被發現未有遵從強制檢測公告，並已因此獲發強制檢測令。他們須按要求於指明期間接受檢測，政府亦向其中7人發出了1萬元定額罰款通知書。

【08:05】沙田豐和邨和安樓發現13宗陽性

沙田豐和邨和安樓636名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現13宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪378戶，當中74戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

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記者：TOPick 港聞組

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