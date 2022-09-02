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【秋季天氣】天文台料拉尼娜持續　料本港今年秋季溫度正常至偏高

社會 10:10 2022/09/02

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(資料圖片)

秋天將至。天文台周四（9月1日）表示，拉尼娜在過去個多月持續，赤道太平洋中部及東部水溫整體維持偏冷，料將在秋季持續，不過統計分析顯示拉尼娜對香港秋季的雨量沒有顯著影響。

天文台指，受全球暖化和本地城市化的影響，香港秋季氣溫有明顯長期上升趨勢，溫度出現正常至偏高情況的機會一般較高。

根據天文台更新的秋季季度預報，預料本港今個秋天氣溫為正常至偏高，而雨量則為正常至偏多。天文台解釋，受全球暖化和本地城市化的影響，本港秋季氣溫有明顯長期上升趨勢，溫度出現正常至偏高情況的機會一般較高，而世界各地大部分氣候模式預測今年秋季華南的溫度正常至偏高。

雨量方面，天文台指世界各地的氣候模式普遍預測今年秋季輸送到華南沿岸的水汽較多，預料本港今年秋季雨量正常至偏多的機會較高。

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責任編輯：余思嵐

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