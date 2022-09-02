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【周末好去處】淺水灣the pulse限定出POOL市集　5大打卡位+5大配對活動締良緣

休閒消費 09:46 2022/09/02

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淺水灣the pulse策劃Endless Summer of Love 2022，舉辦浪漫限定出POOL市集及配對活動，為單身男女締良緣。（商場提供）

中秋不想注定一人，無嘢食又無氣氛？不過，根據香港政府統計處公布最新統計數字，香港男女比例進一步失衡，女多於男差距進一步擴大。

面對自己的終生幸福絕不可以「躺平」，今個夏天，the pulse策劃Endless Summer of Love 2022，成為一眾單身貴族的福地，不論是戀愛沒經驗的A0初哥，或是歷練豐富又回復單身的情場老手，由即日起至10月31日，都可以在「出POOL急症室」一步一步裝備自己，散發誘人的魅力，捉緊對方的心理，讓大家一擊即中成功出Pool。

「出POOL急症室」入門班為大家打造出POOL五部曲，不但有5大唯美打卡位包括鏡中花、七情空間、出POOL許願牆等，隨意便能拍出令人怦然心跳的美照，更帶領大家「緣」路尋找憧憬中的愛情，由重新認識自己，感受愛情之道，開放接受新對象，到心動一刻，讓大家在各個愛情階段都能拍出最IG-able的靚相，做足準備，緣份自然輕鬆到手。

    點擊圖片放大
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萬事俱備，立即參與進階班的「出POOL急症室」，尋找邂逅的緣份，the pulse於9月17至18日聯乘LifeMart、表哥表妹及港式情侶為大家帶來與別不同的「不許你注定一人 • 出 POOL市集 」，不但有5大配對活動，本地插畫師 Jason Tommy 將變成市集黑男，即場為各位單身美男美女創造機會、與有緣人交流認識擦出愛情火花的桌上遊戲、考驗愛情對手情商的麻雀、擊退單身神獸的心理遊戲、亦有為單身檔主而設的「轉角遇到愛」，讓大家認識單身檔主、更有古典即影即有相機為成功配對的小情侶拍下腼腆笑容，單身的也可拍下單人「毒」照等等，誓要在佳節為大家湊成一對對。

「出POOL急症室」入門班：出POOL五部曲打卡位
           
1.鏡中花：認識最美麗的自己
位置：the pulse 117號鋪（Classified店旁）
           
2.Wish You Were Here：目標鎖定
位置：the pulse 2樓（% Arabica旁）
           
3.「想睇．無相睇」出POOL牆：主動出擊
位置：the pulse  2樓（Häagen-Dazs對面）
           
4.七情：探索世界
位置：the pulse 2樓（% Arabica旁）
           
5.浪漫對坐：成功出POOL
位置：the pulse東翼門口

5大配對活動 - 憑實力單身：擊退單身神獸。透過心理測驗，了解「毒」自一人的原因，得悉隱藏心中代表自己的單身神獸，立即在現場尋找與自己最投緣的單身神獸。（商場提供）

「不許你注定一人•出POOL市集」　5大配對活動

邂逅緣份當然不能坐著空等，9月17至18日一連兩天「不許你注定一人•出POOL市集」為單身貴族呈獻5大配對活動，等待愛情的各位當然要施展渾身解數展現魅力；同時亦有多個考驗默契的小測驗，歡迎熱戀中的情侶到場為感情升溫！

1.單身認證：自由傾

2.插畫師 Jason Tommy 將變成市集黑男：古典即影即有相機拍「毒」照

3.交流契機：Board Game 配對

4.憑實力單身：擊退單身神獸

5.出Pool飛雲：單身檔主大招募

the pulse - Endless Love of Summer 2022

「出POOL急症室」入門班：出POOL五部曲
日期：即日起至10月31日
時間：10am-10pm
地點：淺水灣海灘道 28 號 the pulse 商場

「出POOL急症室」進階班：出POOL市集
日期：9月17日至18日（星期六及星期日）
時間：1pm-7pm
地點：淺水灣海灘道 28 號 the pulse 商場

編輯：葉翠華
 

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