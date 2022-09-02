【兒童增高】10歲男童發育慢4年身高僅110cm　醫生揭兩個睡眠壞習慣致矮人一截

▲ 睡眠習慣會影響小朋友發育。

父母都希望孩子長高長肉，小朋友生得矮，除了遺傳問題，亦有可能是生活習慣影響。中國一名10歲男童身高只有110cm，骨齡只有6歲，在醫生查問下，才發現是睡眠習慣所害。

據內地媒體報道，河南一對父母有感10歲兒子身高過矮，只有110cm，因此近日帶他到鄭州大學第一附屬醫院看病。兒童重症監護病房主診醫生霍玉峰初見男童時，以為他只有5歲，經檢查亦發現其骨齡僅6歲，較實較實際年齡整整少了4歲，骨頭與骨頭之間相對疏鬆。

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開燈睡覺惹禍

在進一步詳細檢查和問診後發現，男童骨齡異常並非先天因素導致，而是被睡眠習慣所害。醫生發現，男童有晚睡和開燈睡覺的習慣，估計男童開燈睡覺導致「褪黑激素」分泌過少，使他難以進入深度睡眠，不易入睡，日漸晚睡而造成惡性循環，最終導致骨幹異常稀疏。

醫生表示，現時很多小孩在大人和電子產品影響下，會跟著夜瞓，甚至開燈瞓覺，這都會導致褪黑激素不足，嚴重影響孩子發育。短期內會導致骨骼發展延後，若長期開燈瞓，會導致孩子性早熟，提早發育完成不再長高、骨齡提前閉合等問題。

醫生提醒，家長應以身作則，協助孩子養成良好的睡眠習慣，定孩子在固定時間入睡，如發現異常應早日求診。

根據香港中文大學的生長圖表資料，小朋友在各歲數的身高(cm)和體重(kg)中位數如下︰

男 [身高(cm)/體重(kg)] 女 [身高(cm)/體重(kg)] 6個月 67/7.8 66/7.2 1歲 75/9.4 74/8.8 3歲 95/14 94/13 6歲 114/19 114/19 9歲 130/27 132/28 12歲 150/39 148/38

如小朋友的身高排在「年齡別身高圖表」的第3百分位數為相對矮小，而體重則低於「身高體重圖表」的中位數80%為過輕。

Facebook專頁「Dr Eason-醫神BB」的註冊中醫師曾撰文，教授3個兒童增高方法︰

1. 入睡時間

晚上11時至1時生長激素最為活躍，因此小朋友最好早於這個時間睡覺。

2. 養脾胃

平時可加一些鮮淮山煲飯或煲湯，能改善脾胃功能，更有效吸收營養。

3. 攝取維他命D

小朋友每日戶外做運動15分鐘，已能產生足夠維他命D，軟骨細胞生長得更快。

註冊中醫師亦提供了以下湯水，可以幫助孩子改善睡眠質素，睡得好自然更容易增高。

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責任編輯︰王明芳