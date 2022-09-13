報告 -【TOPick 好物試用】Strawberrynet- Natural Beauty r PGA 超效保濕爆水氣墊面膜(價值$400)(50份)

試用專員：Sody Ching

Strawberrynet- Natural Beauty r PGA 超效保濕爆水氣墊面膜真係名副其實咁保濕, 一用完塊面已經即時滑左, 仲感覺皮膚飲飽水!

果晚第一次用完之後我竟然唔記得臨訓前搽返精華/面霜, 可能面膜實在太"超效保濕爆水", 所以身體本能覺得唔需要搽護膚品

但第二朝起身塊面竟然仲保持到前一晚嘅水潤狀態, 一D都唔覺得乾, 仲冇出油, 真係好Surprise!

我之後都會keep住用, 多謝TOPick好物介紹!

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試用專員：Tse Fung Yi

今次好榮幸能夠試用Natural Beauty r PGA 超效保濕爆水氣墊面膜，依家就等我嚟分享下我嘅使用感受啦，當我敷上呢個面膜嘅時候，我就感覺到我臉上嘅肌膚充滿水份，而且呢個面膜好容易吸收，大約二十分鐘左右，我就覺得我臉上已經吸收曬佢嘅精華，同埋我敷面膜嗰陣時，臉上係有少少泛紅嘅症狀，但我敷完之後，好明顯泛紅係退曬嘅，真係厲害，同時呢款面膜敷貼性高，平日好多面膜敷敷下就容易向下滑落嚟，但呢款面膜就唔會啦，而且我嘅肌膚係比較容易敏感，而呢款面膜，我敷完之後都唔會話出現敏感情況，認真唔錯，當我呢盒面膜用完之後，我會再去買嘅，最後好感激TOPick舉辦今次嘅試用活動， 等我能有幸試用到咁好嘅面膜，希望TOPick之後繼續舉辦更多嘅活動畀大家參加啦，我亦希望之後仲有機會為TOPick試用唔同嘅產品，再次衷心感謝TOPick以及旗下所有嘅員工，謝謝您們嘅付出。

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試用專員：Sa S

平時，我試新的面膜好怕會敏感，但係台灣出的r-PGA超效保濕爆水氣墊面膜, 採用的天然草本成份，例如：小黄瓜、洋甘菊和納豆精華等，天然無負擔，不容易致敏,敷完即顯光澤透亮，為肌膚補充足夠水份，亮白度立即提升許多，而且，面膜亦非常之貼服舒適

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試用專員：Candy Chong

strawberriesynet-natural beauty r pga超效保濕爆水氣墊面膜，用後皮膚水潤白滑了感覺皮膚好滋潤白滑，毛孔收細了，我夜晚用完弟2天上粉都又貼又復，非常好急救面膜

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試用專員：Ni Lau

第一次試用尼款面膜，一拆開將面膜紙放在面上，容易打開，紙質輕透，貼面。

而面膜精華液質地幼滑，易吸受，容易推開，一啲都唔黏膩。而且面膜精華份量頗多，可留作事後再按摩面部，加速吸收。 敷在面上20分鐘，感覺舒服，保濕又唔太過油潤。我自己覺得好適合春，夏季使用。如果面膜液可以再稠身一點，會比較好。

我強力推薦尼款面膜，懶人臨訓前使用最佳。

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試用專員：Tiffany Au

面膜含有超爆水聚麩胺酸r-PGA，可提高皮膚的天然保濕因子(NMF)，由內到外爆水鎖水！仲有洋甘菊同小黃瓜成份可以同時舒緩保濕及柔軟我的肌膚，非常適合我過敏性皮膚嘅保養～

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試用專員：Chinesepein

中意Natural Beauty r PGA 超效保濕爆水氣墊面膜，因為硅藻泥的立體蜂巢面膜布好貼面又傳導精華強，可以360度無死角緊貼面部如鼻梁鼻冀位，感受到皮膚快速吸收左既感覺，用完即時覺得皮膚柔軟左同埋基本保濕外，仲好亮白同減淡泛紅情況，毛孔細紋也都縮細左，整體係感受到皮膚有改善。因為效果特別顯著，呢款面膜除了平時用仲可以作為急救用，幫助即時鎮靜舒敏，特別係我深層清潔完、曬傷皮膚、擠完暗瘡、做完 laser等，都可以即刻拎佢出黎用，即時降紅，第二日皮膚都唔會起敏感粒，超級中意！

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試用專員：Coji Coji

有幸被抽中試用

Strawberrynet- Natural Beauty r PGA 超效保濕爆水氣墊面膜

每片容量有20ml.

從包裝袋打開未full 上臉，

精華已多得滴出嚟！

面膜質地很好，剪裁很貼面，

完全能覆蓋全臉任何部分，

多出來的精華更可以用來搽頸。

雖然只是full 上短短10-15分鐘，

使用一次效果已非常顯注，

明顯感受到臉部很水潤，表情紋也變淡了。

一盒六片裝，

個個星期用的話也可以足夠用足一個月！

該款面膜更奪「台灣精品獎2021」

絕對是信心合證！

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試用專員：Sophia Sophia

今次試用既「Strawberrynet- Natural Beauty r PGA 超效保濕爆水氣墊面膜」打開非常多精華，而且精華唔算太厚身，相對比較容易吸收，最特別既係佢既面膜紙有格紋，敷上面感覺好有彈性，同一般面膜唔同既係感覺佢既精華好似自行導入緊去皮膚底層，因此保濕效果的確比同類產品高！

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試用專員：FM

第一次用呢個牌子面膜，一開都有足夠嘅精華，面膜質地都幾好，有4D立體感，同埋都貼面，full左20分鐘之後面膜都仲好有水份，用後感覺都幾保濕，但到第二日朝頭早皮膚就已經冇咗濕潤嘅感覺，好似唔夠持久，可能我真係太乾！

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試用專員：Ting Ting

Natural Beauty 自然美

r-PGA 超效保濕爆水氣墊面膜 一打開面膜使用已經覺得十分驚喜是立體蜂巢膜布，一放上感到十分4d貼面，成份天然，礦物質維他命c氨基酸洋甘菊等等成分能舒緩我本身是非常過敏混合性的皮膚，敷完之後感覺好，沒有過敏發紅，，同時又覺得十分水嫩即時補水但又好神奇的唔會覺得油，r-Pga真係好厲害，皮膚感覺煥然一新滑滑的，在家都可以享受媲美美容院的療程，都係一次很好的體驗

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試用專員：茶包包

好幸運有機會試用嚟款面膜，面膜布料有特別花紋，貼合度好好，精華液充足。二十分鐘後取下，冇黏膩感。產品本身冇刺激性香精味，用後冇敏感，有即時提亮效果。第二日皮膚持續水潤，係值得嘗試的一款面膜。

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試用專員：Lam Sze Man

最近嘅週日，天氣晴朗，我享受左半日陽光與海灘嘅假期。

經過幾小時嘅日曬，回家後感到面部需要好好地補充水份。即時敷咗呢款「Natural Beauty r PGA 超效保濕爆水氣墊面膜」。

首先，我好鍾意呢款面膜嘅壓紋同質地，令人感覺好舒服。另外，呢款面膜好貼面，大小適中可以完全覆蓋整個面部，讓面部所需位置可以全面吸收r-PGA、天然植萃精華同玻尿酸等強效保濕精華液。使用後唔單止保濕，仲提升左面部皮膚嘅彈性。

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試用專員：Peggie Ho

我沐浴后敷了大約20分鐘，面膜有很多精液，質地清爽易吸收，而且面膜形狀能貼服整塊臉部，可完整吸收所有精華，塊面即時感覺充滿水份好飽滿，望落膚色冇之前咁暗沈，亮白感似乎真的提昇了，而且面膜感覺比一般面膜透氣，冇一種侷促感

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試用專員：Sally Wong

今次試用咗呢個Strawberrynet- Natural Beauty r PGA 超效保濕爆水氣墊面膜,感覺好好用，好水潤，仲好貼塊面，可以做到淨化肌膚，迅速補水，修復皮膚的功效， 而且面膜仲要一啲都唔笠， 用完之後嘅皮膚一瞬間回復彈性，同埋有保濕修復！推薦！

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試用專員：Yan

Strawberrynet- Natural Beauty r PGA 超效保濕爆水氣墊面膜

多謝TOPICK令到我有機會試到Strawberrynet- Natural Beauty r PGA 超效保濕爆水氣墊面膜。面膜拆出嚟拎上手已經感覺到好水潤好多精華，敷上面好貼服，涼浸浸咁幾舒服。成日坐係office 被冷氣吹足成日搞到塊面乾爭爭，20分鐘敷完後明顯覺得啲皮膚係鎮靜咗，變返柔軟，仲好飽滿水嫩。最好係第二日起身都仲keep到，一星期只要敷1-2次，已經可以好水亮，岩哂我呢啲懶人。

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試用專員：Fiona Chan

用了這個超級保濕爆水氣墊面膜之後,比我有出奇意料 之外,這個面膜保濕程度真的十分好,又可以幫助改善我的乾燥肌膚,另外幫我淨化毛孔，軟化皮膚紋理，改善我皮膚狀況。十分推介朋友使用.

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試用專員：Man Tsz Ying

我覺得Natural Beauty r PGA 超效保濕爆水氣墊面膜紙質質地透薄，非常貼服全臉，而且每片面膜都充滿大量的精華，很容易吸收，大約敷了20分鐘，即刻感覺到好水潤，我習慣撕了面膜紙之後就會過水，過完水摸一摸面，發現塊面超滑，即刻搽精華面霜鎖住水份。而且有一點非常滿意，因為我屬於敏感肌，而且有濕疹底，但我用了這款面膜後，完成沒有過敏或泛紅情況出現，所以都好推薦比敏感肌人士使用。

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試用專員：Sharon

我係屬於乾性皮膚，就算係夏天都會好乾，因為底層皮膚好乾，所以不斷分泌油滋，表面好油，但底層好乾，試過好多其他保濕護膚產品效果都不顯著，令我很困擾。Strawberrynet- Natural Beauty r PGA 超效保濕爆水氣墊面膜試後很容易吸收，滲透力很強，感覺好似將所有精華營養素注入皮膚內，讓肌膚非常嫩滑飽滿及富有彈性，連暗粒都減少左。而且保濕度強，有效地平衡肌膚水油份，一整天都keep到肌膚水嫩嫩的。

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試用專員：Sushi

我是全職家庭主婦,平時很節儉。今次很榮幸得到Topick送出Natural Beauty r PGA 超效保濕爆水氣墊面膜。

這款面膜是台灣製造的,一盒有6塊,價錢對我來說是很貴。面膜一打開敷上面有好少少香氣,全都是精華液,而且精華液比我平時用開的結身少少,好水潤。還有面膜是氣墊面膜,一格格,像蜂巢設計,敷完面,還有少少精華多敷埋頸,唔好浪費。敷完後好水潤,保濕,摸上皮膚好滑,好有光澤,我皮膚是易敏感,缺水肌,用後無敏感,可放心使用。

總體來說,一分錢一分貨,平有平用,貴有貴用。這款面膜值得推薦大家使用。

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試用專員：Carmen Cheung

「我是敏感肌的女生，尤其是近年長期戴口罩，兩邊面頰出現泛紅問題和長出很多立體成人石頭瘡。敏感肌令我選擇面膜產品時感到很煩惱，因為我試用過無論大品牌還是小品牌的面膜產品，也容易加劇皮膚過敏的情況！即使我化妝時，使用遮瑕膏嘗試遮蓋皮膚泛紅問題和痘痘問題，但仍然清楚看見泛紅的石頭瘡，令我感到很困擾！



「Strawberrynet- Natural Beauty r PGA 超效保濕爆水氣墊面膜」的成份含有洋甘菊，使用時不但沒有敏感，而且能鎮靜我的泛紅肌膚，性質溫和，用後不但有效使舒緩肌膚泛紅情況，而且面膜保濕度高和鎖水能力強。當我第二天睡醒化妝時，肌膚比平時水潤柔軟，浮粉情況有所改善，妝容亦比平日貼服。



加上，這款面膜的面膜紙採用了加入硅藻泥的立體蜂巢面膜布，使其載液力更加強，面膜更加貼臉，令我的肌膚更能徹底吸收面膜的保濕精華。

「Strawberrynet- Natural Beauty r PGA 超效保濕爆水氣墊面膜」非常適合日常保養，更是敏感肌人士的恩物呢！」

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試用專員：Nancy

很感謝Topick和Strawberrynet Natural Beauty 讓我成為好物試用員，今次試用的是保濕面膜。

首先，我參閱讀過成份資料, Strawberrynet 保濕面膜，適合肌膚敏感的女士；接著，我打開包裝，敷在臉上，面膜很貼臉，感覺很relaxed；15分鐘後，我照鏡，整張臉都水汪汪，有返D光澤和彈性。

整體而言，如果10分為滿分，我會給Strawberrynet 面膜9分。

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試用專員：Mingleeco

打開即時feel 到爆水效果. 質感舒適. 材質透薄. 敷上面已經感到非常水潤. 敏感肌膚用完都唔會出現泛紅. 敏感情況. 敷完後肌膚即時變得幼滑. 毛孔收細左. 敷左2次. 肌膚明顯白滑左 兼富有彈性. 細紋減淡左, 同時改善左我本身敏感肌膚. 少左出現泛紅.極力推薦乾旱肌膚使用 !!!

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試用專員：Nga Wun Chan

我使用Strawberrynet- Natural Beauty r PGA 超效保濕爆水氣墊面膜時感覺到它的強效補水功效，使用時面膜非常貼服，立體蜂蜜面膜布戴有滿滿的精華液注入皮膚。

敷面膜的過程非常舒緩，一點也不刺激有皮膚過敏的我，摘下面膜後仍有長效的鎖水作用，因此我極度推薦此產品。

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試用專員：Janet Wong

這款舒適的保濕面膜，為缺水及疲憊不堪的肌膚急救！細緻柔軟的乳霜質感面膜包裹著肌膚，猶如披上水份保護膜，提供強效及持久的補水功效。面部會因注滿水份而飽滿，臉上的細紋亦因此有效地減淡，肌膚更柔滑、更有彈性，用上一次已愛上它。

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試用專員：Chan Ｎga Ting

我使用Strawberrynet- Natural Beauty r PGA 超效保濕爆水氣墊面膜，覺得它跟其他面膜十分不同，令我十分滿意。

一取出面膜，就感受到滿滿的精華液，它有強效補水功效，即使用在一向乾燥的皮膚上，都能極速補水。敷面膜的過程非常貼服和舒服，摘下面膜後仍保持全日長效的鎖水作用，所以我極度推薦此產品。

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試用專員：Elaine

我皮膚好缺水，有時乾到沙漠咁款，膚質差到爆炸，塊臉搽乜都唔得，真係好煩！試用咗Strawberrynet- Natural Beauty r PGA 超效保濕爆水氣墊面膜，感覺即時補水，皮膚明顯水潤有彈性。我喜歡佢不但有滿滿精華，而且超貼面，啱晒我呢啲乾肌女！