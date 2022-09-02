【明日戰記】古天樂揹33磅戰衣拍攝險神經壞死　嗎啡藥止痛頂硬上為完成20年心願

身兼科幻片《明日戰記》主演及總監製的古天樂近日為宣傳馬不停蹄，昨日（1日）他到商台為鄭裕玲（Do姐）的節目《口水多過浪花》擔任嘉賓，詳談對香港電影發展的遠望，以及把20年來拍攝科幻片心願實現的感想。

古仔透露在拍攝《明日戰記》時，因為要穿上重達33磅的戰衣拍攝，一度出現手腳麻痹的情況，醫生更指古仔差點就神經壞死，最後需要靠嗎啡藥止痛，頂硬上完成拍攝再接受手術。

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《明日戰記》在港上映至今一星期，票房已經直逼3000萬，成績理想。不過這部花費十年時間、耗資億元拍攝的科幻片，距離票房目標仍然有一段距離，電影總監製古仔為了力谷票房，近日不停曝光宣傳電影。

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▲ （影片截圖）

20年心願

古仔昨日接受Do姐的訪問，講到電影籌備了10年，但有關科幻片的構想早在20年前他推出書籍《玩具大戰》時已經出現，他當時接受訪問，講到自己收藏玩具，目的是希望將來能夠拍攝一部像《星球大戰》的電影。

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直到10年前他落實籌備，由創立公司、自組特技班底、構思劇本、製作前期動畫、搭建實景等一步一步實現，拍攝完成後花費了很多時間製作特技，那時就剛好遇上疫情令上映時間一直延後：「當時有人說『《明日戰記》只是一部都市傳說來的，應該不存在』。」

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險神經壞死

為了提高還原度，古仔特地把戰衣和頭盔設計得極為像真：「頭盔用了200多個組件組成，如果製作輕一點很容易散開來。當然可以用電腦特技去做，但我覺得要感受到重量才有實在感，知道那件戰衣怎樣去保護你。我們可以選擇不穿，但我跟劉青雲都覺得要穿上去，感受那實在感。」

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本來頸椎有舊患的古仔，更因為穿上重達33磅的戰衣進行拍攝，差點出現神經壞死的情況：「頸椎第四、五節一向會間歇地痛，在開拍不久後更開始劇痛，右手、右腳開始麻痹，痛到只得一個姿勢能入睡。醫生說我當時情況好嚴重，持續下去有機會神經線壞死，那時只好靠嗎啡藥止痛，拍完戲即刻做手術，現在已經無事。」

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香港電影願景

對於能夠實現20年來的心願，問到對作品有甚麼滿意與不滿時，古仔直指這是香港首次開拍的科幻片，是個很大膽的嘗試：「除了要花上很多時間、金錢、人力、物力，而其實最難的是設計，全部都要靠幻想再用電腦去做出來。」

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古仔亦知道觀眾難免會把《明日戰記》跟外國的科幻片作比較，所以前期花費了許多時間在劇本創作上：「當時寫了2、3年，幾個劇本都放棄了，是因為覺得很多熟悉的地方、有跟其他電影相似的劇情。外國拍了20多年，甚麼題材都拍過，他們有這麼多年的特技經驗，技術已經提升到一個我們幻想以外的層次。我們現在才起步，中間自然會困難重重，最重要團隊方向一致。回看永遠都有不足，但現在一定要走這一步，我們落後了20年，不想再落後更多。」

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開拍續集

講到《明日戰記》的Part2，古仔表示會奮力追票房，希望能跟投資金額打和，再作考慮。他更透露正在籌備另一部以「太空天梯」為題的科幻電影，用上新技術去模擬太空無重狀態去拍攝，期間到講到對香港電影的遠望：「香港電影必需要多元化，要有創新思維配合先進的拍攝方法，才能拍出不一樣的電影。」