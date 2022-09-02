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【中秋節2022】愉景灣戶外海濱音樂表演及露天市集　消費滿額有機會換領「后」美肌禮品

休閒消費 10:25 2022/09/02

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愉景灣將於9月10日至11日中秋舉行「愉景灣月滿臨海樂中秋」，有海濱音樂表演及露天市集等活動。（相片來源：愉景灣）

中秋佳節將至，愉景灣將舉行「愉景灣月滿臨海樂中秋」活動，包括9月10日中秋節晚上於愉景北露天劇場舉行的海濱音樂表演，9月11日亦有愉景灣周日露天市集，中秋節期間消費更有機會換領韓國宮廷護膚品牌美肌禮品套裝。

今個中秋，愉景北露天劇場將於晚上6時舉行海濱音樂表演，有本地年青音樂人進行Busking，與家人在輕鬆愉快的音樂下欣賞月色，度過一個溫馨的中秋節。愉景灣的周日露天市集於9月11日舉行，匯聚過百個本地特色小商戶，售賣各式各樣的手作藝術品、服飾家品、食品和寵物用品等。當日更新增兒童拉丁舞表演，更會給在場的小朋友教授拉丁舞的基本技巧。

另於即日起至12日期間推出中秋消費賞，於愉景廣場、愉景北商場及D’Deck消費滿指定金額及追蹤指定Facebook或 Instagram帳號，即有機會換領韓國宮廷護膚品牌「The history of Whoo 后」美肌禮品套裝一份。

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愉景灣月滿臨海樂中秋
地址：愉景北露天劇場
日期及時間：9月10日 6pm至8:30pm
詳情：www.visitdiscoverybay.com

周日露天市集
地點：愉景廣場
日期及時間：9月11日 11am至6pm

記者：張頌婷

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