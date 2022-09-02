【韓國女團】Blackpink成員Rose代言Saint Laurent　預示潮流情報：大tote bag回歸

▲ Blackpink成員Rose是Saint Laurent代言人。（圖片品牌提供）

今時今日，要說韓團似乎BTS（防彈少年團）都要讓路給韓國女團Blackpink，早前Blackpink宣布明年1月世界巡迴演唱會，香港竟然是其中一站，已經立時叫不少人在網上留言紛紛懇求門票一張，最近其中一位成員Rose更是Saint Laurent的代言人。

Blackpink的走紅程度的而且確叫人咋舌﹗8月中初她們推出全新單曲《Pink Venom》，在YouTube已錄得2億觀眾收看，如果你現在還未懂得她們是誰？那麼你真是對今天的流行文化脫節得很。

▲ 「狗仔隊」拍下Rose用上Saint Laurent全新的Le 5 a 7 soft hobo手袋，背後當然是宣傳的一部分。（圖片品牌提供）

時裝品牌眼見這4人女子組合紅透半邊天，4大品牌CHANEL、Dior、Celine和Saint Laurent亦各鎖定一人成為品牌代言人，而Saint Laurent的選擇就是隊中的Rose。

身為品牌代言人，Rose自然要出席Saint Laurent的活動，例如時裝展，又或是做著身為代言人最重要的事——推銷手袋。Rose繼6月手持品牌的Icare手袋後，剛剛又在機場被攝下用上Le 5 a 7 soft hobo手袋。

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當然，這些好像不經意的拍攝手法，大家都懂得是品牌悉心經營的宣傳手法，但可以看到Rose手持的手袋都是體積較大的袋款，從中可以引伸到迷你細袋的潮流幾近「見頂」，似乎又是大袋回來的時候了，潮流這回事兜兜轉轉，可見一斑。

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記者：何偉雄