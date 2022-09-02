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【兒童接種】劉宇隆指現要「與疫症賽跑」　籲家長不要再等復必泰「BB版」

社會 10:37 2022/09/02

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劉宇隆指現要「與疫症賽跑」，籲家長不要再等復必泰「BB版」。（資料圖片）

政府擬調低疫苗通行證適用年齡，由現時12歲以上降至5歲。政府專家顧問、港大醫學院兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆今日（2日）在電台節目表示，6個月至3歲小童接種率僅約1成，形容目前要「與疫症賽跑」，又呼籲家長不要再等復必泰「BB版」，直言藥廠開價政府未必能接受。

劉宇隆表示，現時確診基數多，而80歲以上老人有3成未打針，即約10萬人，他們入院風險高，醫管局已啟動第三階段病床調動，影響服務已達4至5成，只差一步便會回到「最差的時間」，即將伊利沙伯醫院轉回「定點醫院」，只接受新冠病人，「係好淒涼嘅事嚟，所以現時要盡一切可能推高疫苗接種。」

昨新增一名15個月大女嬰情況危殆留醫聯合醫院兒科深切治療部，曾一度出現抽筋情況。劉宇隆指，她沒有打針，入院前已抽筋3次，除發燒外亦有腸胃道徵狀、痾嘔、脫水、休克，甚至影響凝血功能，要有特別措施處理失調。他解釋，休克可能有很多原因，如脫水、血中毒、或新冠病毒其中一個表演。他又擔心抽筋是否意味着女嬰患有腦炎，需要腦掃描發現基本正常，但腦炎需要一段時間後才能診斷。

6個月至3歲小童接種計劃剛開始1個月，打第1針的人數約有1.2萬人，佔該年齡組別的11.7%。惟他亦指出，該年齡組群的感染人數亦已達1.6萬人，形容目前要「與疫症賽跑」，須盡快推高接種率。他表示：

如果每日打到400至600針我就叫勉強滿意，到800針我就好開心，每日1,000針我就要跳上屋頂架啦。

醫管局兒科病床相對成人少很多，一旦大規模爆發，當局便需要將病童轉往另外的病床。他強調現時已至臨界點，大量小童都不能被收入兒科病房：

如果佢哋係做骨科、老人科，咁啲護士點會好熟悉細路仔嘅護理呢？

政府擬調低疫苗通行證適用年齡，由現時12歲以上，降至5歲。劉宇隆強調，疫苗通行證目的便是為推高接種率，有人質疑小童未必有手機，他則表示：「咁就用針卡囉！將卡過膠又好，用咩方法都好。」被問及會否將疫苗通行證進一步擴至5歲以下小童，劉宇隆指會先視乎措施能否有效推高5至11歲小童的接種率，但認為這「亦不失係一個考慮」但目前仍言之尚早。

劉宇隆按第五波疫情的死亡率推算，預料在9至12月，整體會再多1,000至2,000人死亡，到年底香港新冠總死亡人數或將達1萬。他強調家長不要再等復必泰「BB版」或「兒童版」，認為藥廠不會賣給香港，對方開價可能是政府不能接受：「唔好聽坊間話大把貨，因為都係商業行為。」

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記者：黃穎津

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