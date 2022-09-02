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【資助研究】本年度公共政策研究資助計劃獲30份申請　5項目獲撥款總額280萬元

社會 10:51 2022/09/02

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(資料圖片)

公共政策研究資助計劃秘書處今日（2日）公布今年至2023年度公共政策研究資助計劃第二輪申請的審批結果。2022至2023年度第二輪撥款申請，秘書處共接獲30份申請。根據評審委員會的建議，5項研究計劃獲批資助，撥款總額約280萬元。該5項獲資助的研究計劃涵蓋經濟發展、民生以及創新和資訊科技等議題。 

5項獲資助的研究計劃

  • 香港浸會大學：香港網上消費者物價指數 及價格動態之建構：後疫情時代電子商貿的角色
  • 香港中文大學：研究以時分券/時間銀行 推動積極樂頤年和社會參 與
  • 香港科技大學：香港旅遊巴士的上落客管 理及泊車位供應
  • 香港大學：標準確立、國家安全和香 港的網絡平台責任：理解 《香港基本法》第139條
  • 香港理工大學專業進修學院：推動中小型企業採用區塊 鏈建造智慧香港：區塊鏈 採用驅動因素及實施支援研究

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責任編輯：余思嵐
 

 

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