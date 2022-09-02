【資助研究】本年度公共政策研究資助計劃獲30份申請　5項目獲撥款總額280萬元

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公共政策研究資助計劃秘書處今日（2日）公布今年至2023年度公共政策研究資助計劃第二輪申請的審批結果。2022至2023年度第二輪撥款申請，秘書處共接獲30份申請。根據評審委員會的建議，5項研究計劃獲批資助，撥款總額約280萬元。該5項獲資助的研究計劃涵蓋經濟發展、民生以及創新和資訊科技等議題。

5項獲資助的研究計劃

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責任編輯：余思嵐

