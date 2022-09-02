【隔離生活】港男入住啟德方艙分享8天膳食　住單人房有獨立廁所無WiFi

▲ 港男入住啟德方艙，分享8天膳食情形。

本港昨日（1日）新增10,586宗確診個案，相隔5個月再破萬宗，疫情急速反彈。有網民日前就分享，入住設於啟德郵輪碼頭的「啟德檢疫中心」（啟德方艙）的情形。除了房間佈置設備外，網民也有分享8天膳食情形，連日引起不少網民熱烈議論，亦有人大讚食物賣相不俗，更認為看來比竹篙灣檢疫中心好。

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據Facebook群組「竹篙灣檢疫生活關注組」，有男網民自上周六（24日）起接連發帖，指自己因確診而入住啟德方艙，並分享營中膳食及生活點滴。從事主上載的膳食照片可見，有羅漢齋、意粉、雞粒紅米飯等，也有雞脾飯，不少網民認為營中伙食比竹篙灣隔離營好：「食物好過竹高（篙）」、「啟德d野食似乎好過竹篙灣喎」，點擊睇更多：

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至於房內佈置設備，從事主分享情形可見，房間內有單人床、衣櫃、冷氣機等，事主回應網民提問時也表示，房間是獨立房，也有獨立廁所浴室，未見有WiFi提供，但他認為問題不大：「我唔見有（WiFi），但市區都無咩所謂，網絡十分好。」提到點餐方面，他就表示可用QR Code掃瞄點餐。

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事主在周三（8月31日）完成8天隔離生活，離開啟德方艙，他並發文總結：「今日啟德畢業，感謝各方人士協助，感謝醫護、工作人員既（嘅）辛苦。各位加油！」而連日也有不少網民留言鼓勵及恭喜他：「欣賞你嘅樂觀，做人正面啲幾好，個人開心啲，身體都健康啲。」

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責任編輯：羅嘉欣