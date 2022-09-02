【甲亢危機】27歲女持續低燒一周揭患甲狀腺亢進　醫生：放任不管或致肝硬化

▲ 27歲女持續低燒一周，求醫揭患甲狀腺亢進。

甲狀腺是人體最大的內分泌腺體，而甲狀腺亢進症常則常發生於女性身上，本港藝人鄭秀文、張可頤、岑杏賢及苟芸慧均曾患上有關疾病需停工休息。由於疾病徵狀並不明顯，如包括心跳變快、身體代謝變快或較怕熱等，許多人均並不知曉自身有甲亢。有醫生便指曾有女患者因低燒而求診，繼而發現其肝功能有異常，經仔細檢查後，才發現原來是其「甲狀腺亢進」所導致，對症下藥後，患者才恢復正常。

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新光醫院家醫科醫師柳朋馳在《健康2.0》提到，不少患者是「無意中」發現患上甲亢，當中有人症狀更是「非典型」。他表示，曾於門診遇到一名26、27歲的女性病患，因持續一周在家測體溫時，發現溫度介於37.5度至38度間的低燒狀態，感到不對勁而求醫。

柳朋馳指出，一般對於這類型的低燒，醫生通常都會做一系列與感染有關的檢查，因為有70%的人是感染所致。不過，有關女病患完成相關檢測後，僅發現肝功能與白血球略微偏高，發炎指數也僅比正常稍高一些，因此他遂懷疑是否與「自體免疫」或「內分泌器官」有關，最終才確認她患上「甲狀腺亢進」，需服藥治療才有好轉。不過，女患者其後透露，除了發燒，自己有心跳偏快的狀況外，甲亢典型徵狀的手震及體重增減，她亦沒有，故聯想不到是甲狀腺出問題。

柳朋馳提醒，甲狀腺亢進有4成會與肝功能異常有關，若放任不管，可能會導致肝硬化、肝纖維化等，另外若與代謝相關，則可能造成高血脂、高尿酸，而這些疾病也和脂肪肝息息相關，後續更可能演變成肝癌。

甲狀腺是人體重要器官，它位於頸部，喉嚨以下，它所分泌的甲狀腺素，對心跳血壓、消化功能、能量代謝、腦部發育、骨骼健康和肌肉控制等過程中都起著重要作用。

中文大學內科及藥物治療系教授陳恩強曾受訪表示，甲狀腺會產生荷爾蒙調節人體的新陳代謝，甲狀腺功能過盛可致甲亢，而功能過弱則會出現甲狀腺功能過低症。甲亢病人雖可服藥調節甲狀腺功能，但未有及時醫治或醫療不當，都可能會出現心臟衰竭，增加中風機會，亦會引發骨質疏鬆。

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浸大中醫藥學院於2013年5月至2017年4月期間，觀察了115個甲亢病例。當中：

85%有頸腫徵狀

24%有眼突問題

另其他徵狀如：雙手抖震、心跳加速、體重急劇下降、肚瀉

而病例中，男性佔17%，女性則佔83%。結果顯示，家族遺傳與情緒影響為發病兩大主因，分別為41%及63%，30至40歲處於生育年齡的職業女性發病率較高。

治療方法

外科專科醫生何柏堅曾接受《經濟日報》指，甲亢可以用藥物控制，接近9成患者能於服藥9至18個月後有效控制甲亢水平，然而當中有50%機會有復發的可能。若服藥情況不理想，患者可選擇以微創技術進行全甲狀腺割除手術，或是由腫瘤科醫生按病人情況處方碘水，給病人服用治療。

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責任編輯：羅嘉欣