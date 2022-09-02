【唐詩詠離巢】樂易玲讚唐詩詠好演員　親證換合作方式疑簽邵氏

▲ 樂易玲親證與唐詩詠換合作方式，疑簽約邵氏旗下。

TVB視后唐詩詠近年屢次傳出不續約，更有指簽約古天樂公司旗下，過往她都親自否認。近日再次傳出約滿離巢大台，有指今個月正式與大台結束約20年的賓主關係，跟恩師甄詠蓓（Olivia）合作舞台劇，專心向舞台劇界發展。

唐詩詠於2003年加入大台，參演青春劇《當四葉草碰上劍尖時》而為人認識，隨後不斷獲得演出機會。2018年，更憑《不懂撒嬌的女人》的凌禹勤（Cherry）一角榮登視后寶座。

就離巢一事，當事人至今仍未作出回應，唐詩詠有份主演的劇集《白色強人II》，在昨晚（9月1日）舉行慰勞宴，她也因為正在放假休息未有現身。

有指身兼TVB助理總經理（藝員管理及發展）、邵氏電影執行董事及總經理的樂易玲以銀彈攻勢挽留唐詩詠，但她仍然堅決離開。

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疑與邵氏簽約

唐詩詠與樂易玲向來關係良好，是其愛將之一。昨晚樂易玲在社交平台上載二人頭貼頭的合照，留言大讚唐詩詠是一位好演員，並透露將跟唐詩詠換另一個方式合作，似乎與前例的胡定欣及李施嬅一樣，簽回樂易玲旗下的邵氏。

樂易玲寫道：

詩詠係好可愛、好爽朗、好抵錫、非常好嘅演員，完成《白色強人II》宣傳工作後，詩詠正在放假充電。 詩詠同公司所有人嘅關係都好好，台前幕後跟她多年來一直合作愉快⋯⋯在公司十多年的時間，支持她換個合作方式、為自己放慢腳步一下、給自己放鬆一點啲空間😊 #休息為走更遠嘅路

#有時形式變關係不變

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