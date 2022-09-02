  • 30°C
香港時間 : 2022902日 (週五) 12:06
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 過敏 明日戰記 濕疹過敏大全 李啟言 白色強人II 超市大搜查 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【唐詩詠離巢】樂易玲讚唐詩詠好演員　親證換合作方式疑簽邵氏

娛樂 11:35 2022/09/02

分享：

分享：

熱門 過敏 明日戰記 濕疹過敏大全 李啟言 白色強人II 超市大搜查 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

樂易玲親證與唐詩詠換合作方式，疑簽約邵氏旗下。

TVB視后唐詩詠近年屢次傳出不續約，更有指簽約古天樂公司旗下，過往她都親自否認。近日再次傳出約滿離巢大台，有指今個月正式與大台結束約20年的賓主關係，跟恩師甄詠蓓（Olivia）合作舞台劇，專心向舞台劇界發展。

唐詩詠於2003年加入大台，參演青春劇《當四葉草碰上劍尖時》而為人認識，隨後不斷獲得演出機會。2018年，更憑《不懂撒嬌的女人》的凌禹勤（Cherry）一角榮登視后寶座。

就離巢一事，當事人至今仍未作出回應，唐詩詠有份主演的劇集《白色強人II》，在昨晚（9月1日）舉行慰勞宴，她也因為正在放假休息未有現身。

有指身兼TVB助理總經理（藝員管理及發展）、邵氏電影執行董事及總經理的樂易玲以銀彈攻勢挽留唐詩詠，但她仍然堅決離開。

最新影片推介：胡定欣專訪

【視后離巢】視后唐詩詠外闖跳入舞台劇　TVB高層出力挽留無阻離巢決心

疑與邵氏簽約

唐詩詠與樂易玲向來關係良好，是其愛將之一。昨晚樂易玲在社交平台上載二人頭貼頭的合照，留言大讚唐詩詠是一位好演員，並透露將跟唐詩詠換另一個方式合作，似乎與前例的胡定欣及李施嬅一樣，簽回樂易玲旗下的邵氏。

樂易玲寫道：

詩詠係好可愛、好爽朗、好抵錫、非常好嘅演員，完成《白色強人II》宣傳工作後，詩詠正在放假充電。

詩詠同公司所有人嘅關係都好好，台前幕後跟她多年來一直合作愉快⋯⋯在公司十多年的時間，支持她換個合作方式、為自己放慢腳步一下、給自己放鬆一點啲空間😊

#休息為走更遠嘅路
#有時形式變關係不變

    點擊圖片放大
    +6
    +5

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【白色強人II】胡定欣親解葉晴內心世界　收視口碑好夾份萬歲請食飯
13:51 2022/08/19
【白色強人II】胡定欣親解葉晴內心世界　收視口碑好夾份萬歲請食飯
【白色強人II】唐詩詠角色又出事　蘇怡延誤傷者醫治時間被狠批：累人累物
17:24 2022/08/25
【白色強人II】唐詩詠角色又出事　蘇怡延誤傷者醫治時間被狠批：累人累物
【視后離巢】視后唐詩詠外闖跳入舞台劇　TVB高層出力挽留無阻離巢決心
10:38 2022/09/01
【視后離巢】視后唐詩詠外闖跳入舞台劇　TVB高層出力挽留無阻離巢決心
【TVB花旦】細數近年離巢花旦往外闖　轉戰內地或外國創事業新階段
12:13 2022/09/01
【TVB花旦】細數近年離巢花旦往外闖　轉戰內地或外國創事業新階段
【白色強人II大結局劇透】跟唐明復合蘇怡重回明成北？　阿Yan主動向YT求婚
14:06 2022/09/01
【白色強人II大結局劇透】跟唐明復合蘇怡重回明成北？　阿Yan主動向YT求婚

你可能感興趣

【白色強人II】胡定欣親解葉晴內心世界　收視口碑好夾份萬歲請食飯
13:51 2022/08/19
【白色強人II】胡定欣親解葉晴內心世界　收視口碑好夾份萬歲請食飯
【白色強人II】唐詩詠角色又出事　蘇怡延誤傷者醫治時間被狠批：累人累物
17:24 2022/08/25
【白色強人II】唐詩詠角色又出事　蘇怡延誤傷者醫治時間被狠批：累人累物
【視后離巢】視后唐詩詠外闖跳入舞台劇　TVB高層出力挽留無阻離巢決心
10:38 2022/09/01
【視后離巢】視后唐詩詠外闖跳入舞台劇　TVB高層出力挽留無阻離巢決心
唐詩詠 娛樂人物職業 娛樂行業 樂易玲 演員 社交平台 舞台劇 TVB

最高瀏覽

【隔離生活】一家四口確診入住啟德隔離營　大讚新方艙3大優點：好彩入咗嚟
12:09 2022/09/01
【隔離生活】一家四口確診入住啟德隔離營　大讚新方艙3大優點：好彩入咗嚟
【離巢TVB】《開心速遞》Anita轉投餐飲業被看不起　梁茵受盡委屈：家人不體諒感無助
14:20 2022/09/01
【離巢TVB】《開心速遞》Anita轉投餐飲業被看不起　梁茵受盡委屈：家人不體諒感無助
【生命鬥士】持續牙痛以為熱氣求診2年驚患牙骨癌　10小時做5個手術下排只剩一隻牙
18:18 2022/08/31
【生命鬥士】持續牙痛以為熱氣求診2年驚患牙骨癌　10小時做5個手術下排只剩一隻牙