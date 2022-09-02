【上學論】若子女問「點解要返學」 何基佑分享正向回應法安撫情緒
不少爸爸媽媽或多或少都被子女問過「點解我一定要返學呢？」，你們如何回應呢？超級奶爸何基佑(Kay)昨日在其社文平台發帖，以搞笑形式討論上學論，並以爸爸身份回答「如果你唔返學，爸爸就犯法，會拉去坐監。」引發不少家長共嗚，並留言「我仔都咁問我，我都答坐監。」
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何基佑昨日在facebook專頁發帖，以Q & A形式討論上學論，主題是「點解我一定要返學呢？」，Kay以一個簡單的設計對話，吐出不少家長被孩子問過的問題，Kay向TOPick表示，指是設計對白，不過兒子何清義也曾經問過他此問題。
我仔係有問點解要返學？的確好多小朋友都會問，唔同年紀有唔同答法……
正向回應
Kay指出，對待不同年齡層的小朋友要有不同的答法，比較年幼的小朋友，應該讓他們知道返學的責任是去玩，有老師、哥哥、姐姐陪他們一起玩，令他們喜愛返學，
年紀細嗰啲反而要俾佢知道返學校嘅目的係玩，因為細個嘅小朋友責任係玩，俾佢知返學好好玩，有好多朋友會同你一齊玩，有啲老師、哥哥、姐姐陪你玩，其實呢個係返學好緊要嘅嘢，學嘢都係緊要嘅，但重點可以擺喺玩嗰度令佢對呢個地方有好奇，有渴求先。
而Kay指，答小學生，如他的兒子清義哥，則要讓他知道返學的重要性，學知識、學道理……最重要是令他們知道返學學習是令他們將來有更多的選擇，
大少少好似我仔咁，就可以講多少少返學係俾佢學知識，學好多人生唔同嘅道理，學同人相處，同埋時間管理，呢啲範疇嘅嘢，當然有個好緊要，就係要俾佢知道令你將來有多啲選擇啦！因為選擇好緊要，我就會用呢啲方法話俾小朋友知，點解要返學，所以坐監嗰個純粹係搞笑。
網友感共嗚
貼文一出，即引起網友熱議，有不少家長異口同聲留言，指子女也曾問過此問題，而當時的答案也是「坐監」，「我大仔都成日話唔返學，我都係咁同佢講」、「我仔都咁問我，我都答坐監」、「我仔話咁咪同我一齊坐監，到底佢有幾唔想返學」、「我仔今朝同我講 媽咪我陪你坐咪得囉 唔洗驚喎 有我陪你」，也有不少網友讚清義哥生性、醒目，逃學是為了探老豆監，真係好偉大。兒子生性奶爸倍感安慰。
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責任編輯︰林碧洋