【兒童近視】阿仔開學日驚見全班同學戴眼鏡　港媽︰網課上太多好傷視力【附眼科醫生建議】

▲ 有港媽在開學日發現，兒子全班同學都戴眼鏡。

踏入9月新學年，學生暑假後重返校園，不少小朋友長高了、髮型不同了，也有人開始戴眼鏡。有港媽在開學日發現，兒子全班同學都戴眼鏡，她有感是之前上網課的威力，學生長期對住電子產品不免影響視力。

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全班25位同學都戴眼鏡

該名港媽昨日（1日）於「親子王國討論區」，以「開學日 全班同學都戴眼鏡」為題發帖文指，就讀男校的大仔升中三，他全班25位同學都戴眼鏡，港媽表示「睇嚟網課上太多真係好傷視力」。她提及之前還有3、4位同學沒戴眼鏡，但他們現在都近視，形容「全班都淪陷」。她寫道︰

我以為阿仔500度已經好深，原來仲有唔少同學仔深過佢。

港媽分享兒子有500度近視，加上200度散光，幾年前曾試過戴「OK鏡」（角膜塑形隱形眼鏡），但戴不慣又覺得辛苦，甚至表明「會盡自己能力控制度數，最多唔再打機」，因此她不想強迫兒子戴上。幸好他的近視沒再加深，近兩年只上升25度，連眼鏡也不用更換。至於她的小五細仔，去年亦開始近視。

家長︰疫下網課加上打機

不少家長都有同感，近一兩年小朋友出現近視或近視加深了，除了因疫情下實行網課，還有打機、經常使用電子產品等導致。有家長留言，「之前成日網課，唔近視都變近視」、「疫情下網課+無咩戶外活動出去望下遠嘢」、「幼稚園都要zoom」、「而家興電子奶嘴，將來眼鏡舖唔憂做」。點擊睇更多網民意見︰

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醫生建議每日兩小時戶外時間

疫下兒童近視率急升，去年有調查指港童近視深度倍增至每年平均加深80度。奧比斯義務眼科醫生任卓昇早前受訪時指出，控制近視的黃金時間在小朋友階段，要在眼睛未定型前減慢近視加深速度，避免出現深近視，否則被拉長的眼球將不可以逆轉，將來出現黃斑病變及視網膜脫落的風險將分別多850倍及12倍。

任醫生續稱，戶外的光照度超過1000lux，可以激發眼球分泌多巴胺，抑壓眼球拉長的速度，讓近視加深速度減慢3成，即可由原本每年加深100度，減至加70度，故建議學童要有每天兩小時、每周14小時的戶外時間。除此之外，也要配合良好的閱讀習慣，包括每閱讀30分鐘便要休息、避免在黑暗環境下工作，同時觀看電子熒幕時要保持30至50厘米距離等。

此外，港安醫療中心—太古坊眼科專科劉承樂醫生曾撰文分享，一般而言，小朋友每年近視加深100度，家長便要注意，並且及早見醫生，看看能否控制近視加深速度。如一位小朋友每年近視加深100度，及至青少年期，近視有可能上升至1000多度；如及早介入治療，有可能將每年近視加深速度減6至7成，大大減低了深近視導致眼疾的風險。

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責任編輯︰王明芳