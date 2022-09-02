【白色強人II】馬國明透露唐詩詠對舞台劇有興趣　《鐵馬》兄弟全體齊力撐

▲ 馬明支持詩詠任何決定！

TVB醫療劇《白色強人II》今晚（9月2日）播出大結局，自劇集播出以來口碑及收視都非常好，昨晚（9月1日）劇組在銅鑼灣舉行慰勞宴，邀請一眾演員包括郭晉安、馬國明、陳豪、胡定欣、張曦雯、劉溫馨和郭柏妍等及為劇集擔任顧問的醫護團隊出席。

在會上監製羅永賢公布好消息，表示患有「結節性硬化症」的病人因該劇而得到大眾關注，近日協會獲政府加快進度提供一站式醫療設施，令他感到十分開心。

馬國明接受TOPick訪問表示劇集能間接令罕見病患者得到幫助，作為演員來説覺得很感動，較收視或是得到任何獎項來說得更為開心。

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詩詠對舞台劇有興趣 《鐵馬》兄弟支持任何決定

談到近日有傳好友唐詩詠離巢一事，馬明表示毫不知情：「沒有聽她說過，我只聽過她說過有興趣做舞台劇，其他離巢的消息就不知道，要求證她本人。（支持她？）支持，無論她作任何決定，我們一班《鐵馬》兄弟都會支持。」

問到詩詠有否問其意見在舞台劇發展，馬明說：「她又沒有問意見，因為我自己都不是做過很多舞台劇，只在讀書時候做過，入行後我都未做過，所以她又不需要請教我，或者可以請教嘉穎，因為他之前都做過，我只知道詩詠有興趣這件事，其他就沒有對我們說。」

至於詩詠沒有現身慰勞宴，有指她放假休息，對此馬明表說：「我以為她會出席，豈料不在，我懷疑她不在香港，但她之前就沒有透露出外旅行。」

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爆女友想念家中的貓

另外，近日女友湯洛雯從澳洲完成工作返港，他指女友剛完成酒店隔離：「現在要接受4天家居隔離。（返回將軍澳還是自己住處？）她返回自己住處。」

他續說：「今次她們的旅程很趕，數日要飛兩個地方。（有沒有很想念她？）只是去數天，她掛念和不捨家中的貓。」

記者:陳曉柔