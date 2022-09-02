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【美食速報】日式料理餐廳推兩周年限定優惠　Omakase第二客半價低至$290

休閒消費 13:31 2022/09/02

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Omakase 店森戶 Morito もりと推出兩周年店慶限定優惠。（圖片由品牌提供）

相信大家喜愛吃Omakase，近日Omakase 店「森戶 Morito もりと」推出兩周年限定優惠，全線推出Omakase第二客半價，及全單85折優惠！半價後，最平可以$290嘆16道菜，大家要把握時間捉緊優惠。

「森戶Moritoもりと」是一家以Omakase為主打的日式料理餐廳，Omakase設有3個不同價位選擇，分別是$380的「山」、$580的「戶」和$780的「森」三款，全日供應。最平只需 $380就可品嚐到14道菜，包括10款不同的壽司、手卷、茶碗蒸及鯛魚湯。觀塘及黃埔均有分店。

大家如選擇$780套餐，即可享用18道菜,包括5款刺身、8款壽司、手卷、茶碗蒸、時令御料理、鯛魚湯及是日甜品。

兩周年店慶期間更有限定優惠，全線由即日起至10月31日內，凡任何堂食及外賣自取Omakase $580「戶」或$780 的「森」，均可享用第二客半價優惠（優惠以較低價格者為準），第二客半價低至$290嘆齊16道菜廚師發辦。而星期一至五選擇其他日本美食亦可享有堂食及外賣自取85折，任何分店均可享用優惠。

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餐廳於觀塘及黃埔設有分店，店舖以木系色為主色調，充滿日式風格。兩店同時設有壽司吧台及卡座，餐廳指菜式由日本料理敏師傅主理，選用日本空運食材及白醋飯，時令壽司及刺身均由日本直送。

另外，大家可選擇餐廳內黑板上的時令推介美食，或從餐牌中單點壽司、卷物、刺身、小食、手卷等。$9起可享用單點壽司。想吃得輕便，也可選擇$188起的壽司拼盤或刺身盛盒。中午亦有
午市定食套餐可供選擇，如壽司拼盤或刺身盛盒並配上茶碗蒸及麵豉湯。

不得不提的是鮪吞拿魚腩盛盒，可以讓大家一次過嘆盡「刁鑽」部位，品嚐到不同脂肪分佈及大吞拿魚腩、中吞拿魚腩、吞拿魚赤身之外，亦可嘆到較為罕有的吞拿魚腦天（吞拿魚頭部的肉,每條吞拿魚只有2塊。）、吞拿魚面頰肉，連同蔥吞拿魚腩手卷。

森戶 Morito もりと

觀塘店地址 : 九龍觀塘牛頭角道 305 至 325 A 號觀塘立成大廈地下 E 號鋪

營業時間 : 12:00 - 15:30 及 18:00 - 22:30

黃埔店地址 : 紅磡黃埔花園第一期(奇妙坊)地 9A 號鋪

營業時間 : 12:00 - 15:30 及 18:00 – 22:30

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責任編緝：蕭雅文

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