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【刷單騙案】網上買電影門票賺佣日薪達數千元　騙徒兼送遮氹入局

社會 11:49 2022/09/02

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(警方fb)

警方今日（9月2日）表示，有搵快錢平台以送禮送獎金吸引網民「入局」進行刷單賺佣工作，該平台聲稱入會後只需透過平台購買電影門票提升電影票房，包括近日上映的港產科幻片，即可賺取高達2.8%佣金，日薪可達數千元。該網友按指示加入平台的通訊群組並簽到連續7日後，真的收到一把印有該平台標誌的雨傘作為獎勵。

警方指，報料人指聘方的聯絡號碼以+60（馬來西亞）開首，也拒絕提供公司地址和資料。小編亦查詢過，該平台網址在6月下旬註冊，令平台更添神祕。該平台招攬網民加入通訊群組後，不斷發放成功賺佣的例子，游說新會員大量購買門票，佣金隨即會顯示於平台的帳戶結餘。如會員想繼續購票，便需把錢存入平台指定的銀行戶口，方可替賬戶充值。騙徒為博取市民信任，會不惜以小額佣金等作餌，誘騙市民存入大額款項至騙徒戶口，然後以各種藉口拒絕退回本金，切勿輕易相信陌生人介紹的「搵快錢」或投資活動。　　

過去一週涉及「刷單賺佣」求職騙案略為下跌，但仍然存在的假網站數目仍有17個。

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責任編輯：余思嵐

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