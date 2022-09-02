【校長專欄】新學年祝福孩子找到生命價值　救恩校長：沒有人是為考試而生

▲ 救恩校長祝福學生在新學年找到生命價值。

9月，是新學年的開始， 即使經歷了一個不尋常的暑假，相信大部份的孩子，對新一年的校園生活仍是充滿期待、充滿興奮，尤其是剛升讀小一、中一的學生。 筆者特別想祝福我城一群在努力成長中的孩子，盼望他們對「明天」的期待和興奮，可以一直延續下去。

父母都希望子女有好的明天，相信讀好書、成績好一點，才有競爭力，才會有出路。 即使明白今天的教育制度給孩子帶來不少壓力，亦只能多找幾個補習班給他們，真心相信自己所做的都是為著孩子的好處，希望他們明白父母的一片苦心，可以迎難而上。

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從事教育工作多年，我曾遇見不少對明天充滿幻想、對自己充滿自信的孩子。可是，當他們察覺到父母只在意他們的分數名次，在成績退步時只有責罵，而沒有真正關心他們的成績為何退步，這些孩子便會失去對學習原有的熱情和喜樂，他們不是沒有能力、不是比別的孩子差，而是失去了原有的幸福感。 他們每天在問「為何要學習？」、「為誰學習？」你還給他們安排補習、說什麼要迎難而上，在他們來看，都是沒有意義的。

「學生」最重要的就是要學懂生命的價值，這是一切學科知識學習的基礎。 一個不懂得熱愛生命、不重視生命、不享受生命的學生，即使名列前茅，他亦只會是一個沒有喜樂的生命。

為人父母，我們的角色並不是要保證孩子學有所成，而是能夠讓他們感到幸福。沒有人比我們更了解孩子的特性，不要否定他們的長處、放大他們的短處；更不要漠視他們的強項、以弱項去打擊他們的自尊。

孩子需要的是有你的同行、聆聽、擁抱、欣賞、鼓勵，亦只有這樣，他們才可以在學習中找到自己的價值。 在這個價值觀不斷被扭曲的城市，我們必須站立得穩，不讓分數成績來定義我們孩子的價值，因為，沒有一個孩子是為考試而生的。

在新的學年，祝福我們的孩子都可以找到生命的價值，懂得愛自己、愛家人、愛鄰舍，在享受生命的同時，更可以與人分享生命，對每個「明天」都保持期待和興奮。

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