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【港區國安法】初選案岑子杰劉澤鋒梁晃維認罪　不反對待同案被告審訊後判刑

社會 11:32 2022/09/02

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初選案岑子杰劉澤鋒梁晃維認罪，不反對待同案被告審訊後判刑。（資料圖片）

47名參與民主派初選人士涉違國安法被控串謀顛覆國家政權罪案，其中29名被告早前於交付程序中表明認罪，其中劉澤鋒、岑子杰及梁晃維今（2日）於高等法院進行案件管理聆訊，控方於庭上表示，認罪答辯及判刑應留待審訊後處理，辯方對此未有意見。法官指，現時尚未有確實日期，排期後將告知控辯雙方。

3名被告劉澤鋒、岑子杰及梁晃維今於高院應訊，是次案件管理聆訊由國安法3名指定法官陳慶偉、陳嘉信及陳仲衡處理，不設陪審團。案中被告范國威、吳敏兒及袁嘉蔚等4人今亦被帶到法庭旁聽。

控方於庭上表示，認罪答辯及判刑應留待其餘審訊後才處理，辯方對此未有意見。法官表示，現時尚未有確實審訊日期，排期後將告知控辯雙方。法官另指示控辯雙方在答辯前14天，以書面形式呈遞英文求情陳詞，以及相關案例。

本案47名被告中，其中29名被告早前已於交付程序中表明認罪，當中包括區諾軒、鍾錦麟、梁晃維、岑子杰、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、譚得志、郭家麒、楊岳橋、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、劉穎匡、王百羽、戴耀廷、趙家賢、袁嘉蔚、徐子見、毛孟靜、馮達浚、李嘉達、吳敏兒、譚凱邦、范國威、呂智恆及岑敖暉，各被告分11批於高院作案件管理聆訊。

其餘18名被告包括伍健偉、楊雪盈、林景楠、劉偉聰、黃碧雲、鄭達鴻、柯耀林、彭卓棋、何啟明、施德來、李予信、余慧明、陳志全、鄒家成、吳政亨、何桂藍、林卓廷、梁國雄，在交付程序中均表示不認罪，將於11月8日進行案件管理聆訊，預計需時3天。

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記者：梁錦麟

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