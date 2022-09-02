【中秋節】​康文署加強巡邏轄下場地　籲市民切勿煲蠟放孔明燈、亂拋垃圾及違法作羣組聚集

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下周六（9月10日）為中秋佳節。康文署今日（2日）表示，將會調配人手於九月9日至11日在轄下場地，包括公園及公眾泳灘等加強巡邏，呼籲在場人士遵守有關佩戴口罩及禁止於公眾地方羣組聚集的規例，對違規、亂拋垃圾、煲蠟、拋擲物件到樹上或放孔明燈的人士採取執法行動。

署方呼籲市民在康文署轄下場地必須遵守限制羣組聚集的相關法例，同時切勿煲蠟、把蠟燃燒或溶化，或放孔明燈，又或把任何液體潑灑在熱蠟上，必須保持地方整齊清潔。另外不應拋擲熒光棒或其他物品到樹上，以免損壞樹木和弄污場地，亦不要放孔明燈，因上述行為可令自己或他人受傷，亦可導致財物及設施損毀。



根據《遊樂場地規例》，任何人不得在遊樂場地內將蠟燃燒或溶化，或將任何液體灑在或潑在熱蠟之上，或將任何樹木、灌木或植物的任何部分損壞，或放風箏、模型飛機、氣球或其他器件等（包括孔明燈）。而根據《泳灘規例》，任何人不得在泳灘上作出可能妨礙或危害其他使用者的行為，或可能令泳灘或泳灘上任何物件受到破壞、污損或污染。違反上述規例而被定罪的人士，最高可被罰款2000元及監禁14天。





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責任編輯：余思嵐